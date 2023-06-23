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Muğla Marmaris'teki orman yangını sürüyor
GÜNDEM 23.06.2023, 17:43
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine yönelik müdahale sürüyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Marmaris'in Sarıana Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın başladı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.
Orman yangınına karadan ve havadan müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi.
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yangına 5 dakika içerisinde ilk müdahalenin gerçekleştiği ve 5 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz ile mücadelenin sürdüğü kaydedildi.
https://twitter.com/OGMgovtr/status/1672231752708808704
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