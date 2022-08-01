Muğla Marmaris'te yanlış hesap mahkemeden döndü!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkar gruplarına boyun eğmeyen Okul Müdürü Aziz Murat Düzgün, 2 yıllık mücadele sonunda İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nin kararıyla, eski görevi olan Okul Müdürlüğü’ne geri döndü.Ajans Canka / MUĞLA (İGFA) - Marmaris'te yaklaşık iki yıl önce dönemin Okul Aile Birliği Başkanı tarafından, "yüz kızartıcı suç işlediği" iddiasıyla şikayet edilen Marmaris 75.Yıl Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü iken görevden alınarak Hacı Ali Akın Anadolu Lisesi’ne öğretmen olarak görevlendirilen Aziz Murat Düzgün, müracaat ettiği İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdare Dava Dairesi'nin 09 Haziran 2022 tarihli kararıyla suçsuz bulunarak, eski görevine iade edildi.

USULSÜZ DEVİR TESLİME KARŞI ÇIKINCA BAŞINA GELMEDİK KALMADI

Karar sonrası 30 yıllık öğretmen Aziz Murat Düzgün’ün Avukatı Ali Karababa, açıklamalarda bulundu.

İki yıl sonra da olsa bir iade-i itibarın söz konusu olduğuna dikkat çeken Avukat Karababa, yaşanan süreci anlattı.

“Müvekkilim öğretmenlik mesleğindeki başarısı nedeniyle, 2018 yılı Ağustos ayında Marmaris 75.Yıl Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ne müdür olarak atanmıştır" diyen Karababa, "Müvekkilim görevine başlar başlamaz doğal olarak, eski yönetimin kendisine gerekli hesap işlemlerini yapması ve devir teslim işlerini tamamlamasını beklemiş ancak eski yönetim bir türlü beklediği devir teslimi gerçekleştirmeyerek müvekkilimi oyalama yoluna gitmiştir. Müvekkilimde görevi gereği heyet komisyonu kurmak suretiyle, mevcut demirbaşları saydırmak zorunda kalmıştır. Sayım sonunda da eksik çıkan demirbaşlar için de, durumu Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazarak, inceleme ve soruşturma talep etmiş neticede, Marmaris Asliye Ceza Mahkemelerinde davalar açılmıştır" diye konuştu.

OKUL GEZİSİNDEN 4 AY SONRA BAŞLATILAN KARALAMA KAMPANYASI

Karababa şöyle devam etti:

"Kendisinin görevden alınma ile ilgili işlemlerin müvekkilimce başlatıldığını duyan A.T, basından öğrendiğimiz kadarıyla tıpkı FETÖ taktiği ile okul gezilerini nasıl çarpıtabiliriz düşüncesi içinde hareketle yaklaşık 4 ay sonra İzmir Efes’ e düzenlenen okul gezisinde, “görevli öğretmenler Aziz Murat Düzgün, Sedat Sarıoğlu ve Hüseyin Engür’ü; “Okul gezisi sırasında alkollü öğretmenlerin öğrencilere tacizi " kurgu bir yalanı dillendirilmiş, okulun ve maarif sisteminde ki çalışan her kesin zihninde böyle çirkin olayların olabileceği düşüncesi oluşturulmuş ve eğitim sistemine güvensizlik aşılanmıştır. Bakanlığın Gemicilik Meslek Edinme kursları adı altında kurslar açmış bu kurslardan haksız kazanç elde etmek isteyen kişiler müvekkilim müsaade etmeyince, bu kişilerce müvekkilim aleyhine, İzmir Efes - Meryemana okul gezisinden tam 4 ay sonra bu gezi bahane edilerek, "Okul gezisi sırasında Cuma Günü öğle yemeği sırasında görevli üç öğretmenin alkol aldığı ve sarhoş olduğu, çocuklara taciz ettiği yönünde müvekkilim aleyhine kampanya başlatmışlardır. Bu insanın onurunun ayaklar altına aldığı kampanya sırasında, yargılamanın selameti için Muğla Valiliğince, müvekkilimin görev yeri 75.yıl Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünden alınarak Hacı ali Akın Anadolu Lisesine sınıf öğretmeni olarak görevlendirilmiştir."

Bu konuyla ilgili yapılan itiraz sonucunda İzmir Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nin kararında müvekkili üzerine atılı bulunan suçlamanın iftiradan kaynaklandığı tespit edilmesiyle birlikte Muğla Valiliği'nin atama kararının hukuka uygun olmadığı sonucuna ulaşıldığını anlatan Karababa, müvekkilinin tekrar eski görev yeri olan 75.yıl Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Müdür olarak dönmesi yönünde kesin olarak karar verdiğini duyurdu.

Karababa, müvekkilinin ve eğitim camiasına yönelik bir takım çıkar gruplarının iftira kampanyasından dolayı 28 Aralık 2020 tarihinden günümüze kadar geçen süre içinde devam eden mağduriyetinden ötürü daha fazla mağdur olmaması adına Marmaris Kaymakamlığı aracılığıyla Muğla Valiliği'ne gerekli müracaatı yaptıklarını açıkladı.