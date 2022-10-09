Muğla Marmaris'te DTO seçimlerinde 'Bağlı'lık

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Marmaris Şubesi’nin meclis organ seçimlerinde mevcut başkan Halil Bağlı’nın listesi bir kez daha seçilerek, oda üyelerinden güvenoyu aldı.Ata SEVGİ / Ajans Canka (MUĞLA İGFA) - Marmaris DTO eski başkanlarından Hasan Mengi ve listesinin de aday olduğu; Marmaris Sabancı Lisesi’nde tamamlanan seçimlerde 395 üye oy kullanıldı.

Yeniden seçilen mevcut başkan Halil Bağlı 251 oy alırken, Hasan Mengi 142 oyda kaldı. Sandıktan 2 oy ise geçersiz çıktı.

Seçimler sonrası Atatürk Meydanı’nda bir araya gelen Başkan Halil Bağlı ve ekibi, günün anısına topluca fotoğraf çektirdi.

İMEAK DTO Marmaris Şubesi Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçileceği Meclis Toplantısı'nın 13 Ekim Perşembe günü İMEAK DTO Marmaris Şubesi toplantı salonunda yapılacağı öğrenildi.