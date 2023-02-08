Muğla Marmaris depremzedeler için tek yürek oldu

Son yüzyılın en büyük doğal afeti olan Kahramanmaraş - Gaziantep - Hatay Depremi sonrası Muğla’nın Marmaris ilçesi depremzedelere destek içintek yürek oldu.Ata SEVGİ – AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - AFAD Koordinasyonuyla Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SDYV) bünyesinde, Marmaris Karayolları Şefliği’nde oluşturulan Yardım Toplama Merkezi’nde son 24 saatte toplanan 5 kamyon bebek, çocuk, yaşlı yiyecekleri, kışlık giyim malzemeleri, battaniyeler, konserve ve kuru gıdalardan oluşan yardım malzemeleri, deprem bölgesine gönderilmek üzere Menteşe’de oluşturulan Muğla Valiliği Yardım Toplama Merkezi’ne ulaştırıldı.

Marmaris SDYV sorumluluğunda devam eden yardım toplama kampanyası; 24 saat boyunca aralıksız devam ederken, destek vermek isteyen vatandaşlardan, kurum ve kuruluşlardan gelen yardımlar, önce kayıt altına alınıyor sonra çeşidine göre ayrılarak paketlenip gönderilmeye hazır hale getiriliyor.

https://youtu.be/cLJ14ekGiJQ