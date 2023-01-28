Muğla kozadan destek çıkarıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ipekböcekçiliğinin ana besin maddesi olan dut yaprağı için fidan üretimini başladı.MUĞLA (İGFA) - Geleneksel tarımsal üretimin desteklenmesi, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması, İpekböcekçiliğinin tekrar canlanması ve alternatif tarımsal faaliyet imkanı oluşturması için Büyükşehir Belediyesi ipekböcekçiliği desteklemelerine devam ediyor. İpekböcekçiliğinin en önemli besin kaynağı olan dut fidanı Büyükşehir Belediyesi tarafından Bahçeyaka Akıllı Tarım Çiftliği’nde üretilmeye başlandı. 2022 yılında 4 bin adet üretilen dut fidanı ipekböcekçiliği üretimi için talep eden üreticilere ücretsiz verilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında Seydikemer İlçesi Çobanlar Mahallesi’nde mülkiyeti kendisine ait 15 dekarlık tarım arazisine ipekböceğinin önemli besin kaynağı olan 3 bin 300 adet dut fidanın dikimini yapmıştı. Bakımları düzenli yapılan arazi ile dut fidanları bugüne kadar yaklaşık 15-20 kutu ipek böceği besleyecek kapasiteye ulaştı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi aynı araziye 100m2 alana sahip ipekböceği besleme evi yaptı. Böylelikle ipek böceği yetiştiriciliği konusunda modern ve çağdaş uygulamalar yapılmasına olanak sağlandı.

İpekböcekçiliği projesini tüm Muğla’ya yaymak için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi Menteşe Belediyesi ile de işbirliği yaparak mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait 4 bin 600m2 alana, mülkiyeti Menteşe Belediyesi’ne ait Bayır Mahallesi’nde 12 bin 400m2 alana dut fidanı dikti ve üreticilerin hizmetine sundu. Seydikemer’de olduğu gibi Bayır Mahallesi’ne de çağdaş ve modern üretim uygulamaların sağlanması için 100m2 ipek böceği besleme evi yapılarak üreticilerin hizmetine sunuldu.