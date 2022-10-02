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Muğla Köyceğiz 4,8 sallandı!

GÜNDEM 02.10.2022, 14:22
Muğla Köyceğiz 4,8 sallandı!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.MUĞLA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 13.58'de 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 8,11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1576532213164040193

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