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Muğla Kavaklıdere'de yol gerilimi

GÜNDEM 16.07.2022, 18:30
Muğla Kavaklıdere'de yol gerilimi

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan; CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesine seslenerek, "Sorumluluğunuzda bulunan Kavaklıdere’nin  ana caddesi olan Turgut Özal bulvarını derhal yapın, yapmayacaksanız söyleyin onu da biz yapalım” dedi.AJANS CANKA MARMARİS (MUĞLA İGFA)
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, beraberinde AK Partili Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ve Kavaklıdere İlçe Başkanı Volkan Alpözen ile birlikte Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde incelemelerde bulundu.

Milletvekili Gökcan; CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde olan ama yıllardır tamamlanmayan, Kavaklıdere’nin ana caddesi Turgut Özal Bulvarının trafiği aksatacak derecede bozuk olduğunu görünce, yol çalışması yapmayan CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e çağrıda bulunarak, “Turgut Özal

Milletvekili Gökcan inceleme sonrası yaptığı yazılı yaptığı basın açıklamasında,”Kavaklıdere’nin ana caddesinin mülkiyeti de tasarruf yetkisi de Büyükşehir Belediyesi’nde. Kavaklıdere’nin İlçe Belediyesine ait  olan yolların durumuyla ana yol arasında dağlar kadar fark var. Yaklaşık iki yıl kadar önce de Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız ve Kavaklıdere’deki muhtarlarımız ile birlikteyken mülkiyeti Büyükşehir’e ait olan bu yolla ilgili CHP’li Muğla Milletvekili Sayın Süleyman Girgin’i aradım. Özellikle Sayın Girgin’le görüştüm. Çünkü Süleyman Girgin Kavaklıdereli’dir. Kendisi de ilgileneceğini ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e ileteceğini söyledi. Şimdi bizim bu görüşmemizin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti.

Burası 4 km’lik bir yol.  4 km’lik yolu 2 yıldan beri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Gürün, hala yapamadı.  Büyükşehir Belediye Başkanı, 3 yıldan beri Kavaklıdere Belediyesini ziyaret etmemiş ve yollarını bile görmemiştir. Kavaklıdere’li hemşerilerimiz;  “AK Partili Belediye olduğu için mi yollarımız yapılmıyor, vatandaş cezalandırılıyor?” diye şikayet ediyor. Biz Hükümet olarak; Kavaklıdere’de İlçe Emniyet Amirliği binasını yeni yaptık. Belediye Binasını yeni yaptık. Kaymakamlık binasını yaptık.8. Etap TOKİ Projesini başlattık. Doğalgaz getirdik. CHP’li Büyükşehir Belediyesi olarak siz ne yapıyorsunuz?  Ey Osman Gürün, Ey Süleyman Girgin! Ya bu yolu yapın, ya da yapamayacaksınız maddi anlamda sıkıntınız varsa, biz de Hükümet olarak ne gerekiyorsa yapalım, Kavaklıdereli vatandaşlarımızı bu zulümden kurtaralım.” dedi.

YOLU YAPMAYACAKLARSA BELEDİYEYE DEVRETSİNLER

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir de altyapı çalışmalarının iki yıl önce tamamladıklarına dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu iki yıl içerisinde Kavaklıdere Belediye Başkanlığımızın sorumluluğundaki yaklaşık 18 km yolun yapımını tamamlayarak, halkımızın hizmetine sunduk. Ama maalesef İlçemizin ana girişi konumundaki 4 km uzunluğundaki Turgut Özal Bulvarımız Muğla Büyükşehir Belediyemiz tarafından, aradan geçen 2 yıllık süreçte bir türlü tamamlanamadı.  Eğer Muğla Büyükşehir Belediyesi Turgut Özal Bulvarımızı yapmıyorlarsa veya yapamıyorlarsa bu yolumuzun yapımını Kavaklıdere Belediye Başkanlığımıza devretsinler. Kavaklıdere Belediye Başkanlığı olarak biz 1 ay içerisinde tamamlayarak tekrar Muğla  Büyükşehir Belediyesi’nin  yetkisine sorumluluğuna devredelim. İstiyoruz ki  vatandaşımız bu sıkıntıdan kurtulsun.” AjansCANKA

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