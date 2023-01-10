Muğla İtfaiyesi’nden 277 bin kişiye eğitim

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2022 yılında 328 kurum, kuruluş, işletme ve okul olmak üzere 45 bin 303 kişiye eğitim verdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla genelinde yangın, sel, trafik kazası, hayvan kurtarma gibi birçok olaya müdahale eden ve vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi eğitim çalışmaları ile de kurum, kuruluş ve okullarda vatandaşların yangın, erken müdahale, doğru teçhizat kullanımı konusunda bilgilenmelerini sağlıyor.

2022 yılında Büyükşehir Belediyesi Muğla genelinde 328 kurum ve kuruluşta 45 bin 303 kişiye eğitim verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılından beri eğitim verdiği kurum sayısı 1881 eğitim verdiği kişi sayısı ise 277 bin 991 kişiye ulaştı.

Muğla genelinde 13 ilçede, 25 istasyon, 1 AKOM hizmet binası, 163 itfaiye aracı ile 7/24 vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan Büyükşehir İtfaiyesi 2022 yılında 4 bin 476 itfai olaya müdahale etti. 2022 yılında Muğla’da meydana gelen orman yangınlarında da aktif görev alan Büyükşehir itfaiyesi yıl içinde 120 orman yangınına müdahalede bulundu.

Muğla’nın özellikle son iki yılda yangınlarla büyük mücadele içinde olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün itfaiye teşkilatının verdiği eğitimlerle vatandaşların bilgilendiğini, herhangi bir yangın anında ne yapılması gerektiğini daha iyi kavradığını belirtti. Başkan Gürün, 2014 yılından beri 277 bin vatandaşa eğitimle ulaştıklarını belirterek, "Şehrimizi, ormanlarımızı sadece itfaiyecilerimizle değil aynı zamanda eğitimli hemşehrilerimizle de korumak istiyoruz" dedi.