Muğla İtfaiyesi'ne doğalgaz yangınlarına karşı eğitim

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeline yönelik ‘Doğalgaz Yangınlarına Müdahale Teknikleri ve Doğru Davranış Şekilleri’ eğitimi verildi. İtfaiye personeline doğalgaz yangınlarında uygun davranış becerileri kazandırmak için düzenlenen eğitimde, uygulamalı yangın söndürme faaliyetleri de gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla halkını doğalgaz kaynaklı yangınlarda daha güvende tutmak amacıyla personeline yönelik eğitimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeline yönelik ‘Doğalgaz Yangınlarına Müdahale Teknikleri ve Doğru Davranış Şekilleri’ eğitimi verildi.Uzman doğalgaz mühendisleri aracılığı ile düzenlenen eğitimde itfaiye personeline, temel doğalgaz, doğalgaz şebeke enstrümanları, doğalgaz yangınlarına müdahale teknik ve uygulamaları konularında dikkat etmesi gereken noktalar anlatıldı.

Menteşe ve Yatağan ilçelerinde düzenlenen eğitim kapsamında Büyükşehir itfaiye personeli, bireysel ve ekip becerilerini geliştirecek etkin ve verimli müdahale için gerekli eğitimleri aldı.