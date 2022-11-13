Muğla İtfaiyesi'nden soba kullananlara 'hayati' uyarı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, soba zehirlenmesinin meydana gelmemesi için uyarılarda bulundu. Büyükşehir İtfaiyesi; soba yakılırken aşırı doldurulmamasına, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamasına ve bacaların mutlaka yılda bir defa temizletilmesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.MUĞLA (İGFA) - Ülke genelinde her yıl birçok vatandaşın hastaneye kaldırıldığı ve yaşamını kaybettiği soba zehirlenmelerinin önüne geçilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi uyarılarda bulundu.

Hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle kullanılmaya başlanan sobaların öncelikle temizlik ve bakımının yapılması gerektiği belirtilen açıklamada baca ve soba borularının temizlenmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından baca yangınlarının en önemli sebebinin bacada oluşan kirlilik olduğu ifade edildi.

Temizlenmeye soba bacalarının zamanla kurum bağlayarak tıkanmalara sebep olduğunu vurgulayan itfaiye ekipleri, soba ve bacalarla ilgili uyulması gereken kuralların olduğunu vurguladı.

Kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesinin kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan ekipler açıklamada, “Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli ve izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalıdır. Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişi zayıflayacağı için soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmelidir. Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, yakıt yavaş yavaş ilave edilmeli, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalıdır. İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbon monoksit zehirlenmesi riski artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır.

Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı, sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalı, bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı ve düzenli olarak temizletilmelidir. Dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların en üst noktasının çatının en üst noktasından 1 metre daha yüksekte olması sağlanmalı ve baca şapkası mutlaka takılmalıdır. Ayrıca ‘Binaların Yangından Korunması’ yönündeki mevzuat hükümlerine uyulmasına özen gösterilmelidir” denildi.

“BACALAR MUTLAKA YILDA BİR DEFA TEMİZLETİLMELİ”

Ekipler ayrıca bacaların normal soba, doğalgaz ya da katı yakıtlı olmasının fark etmediğini, mutlaka yılda bir defa temizletilmesi gerektiğini belirterek, baca içerisindeki çatlakların yangının çatı ve binalara geçişini kolaylaştırdığını, baca temizliğinde bacaları yakarak temizlemeye teşebbüs edilmemesi ve çatı arasından geçen bacaların yalıtımlarına dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.