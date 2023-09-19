Muğla İtfaiyesi'nden 9 aylık rapor

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2023 yılında 2 bin 925 itfai olaya müdahale etti. Bu müdahalelerin içerisinde en yüksek oran bin 365 olay ile ot, çöp ve anız yangını oldu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri bu yıl 2 bin 925 itfai olaya müdahale etti.

Özellikle yaz aylarında büyük nüfus artışının yaşandığı Muğla’da vatandaşların sorunsuz bir tatil geçirmeleri, yangınların doğaya ve konutlara zarar vermemesi için teyakkuzda olan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bu yaz mevsimi de yoğun mesai harcadı.

Muğla genelinde 13 ilçede, 25 istasyon, 1 AKOM hizmet binası, 163 itfaiye aracı, 155 yangın tankeri ile 7/24 vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan Büyükşehir İtfaiyesi 2023 yılında 2 bin 925 itfai olaya müdahale etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 1 Ocak 2023 tarihinden bu güne kadar gerçekleştirdiği 2 bin 925 itfai olayın 1365’iniot, çöp ve anız yangınları oluşturdu. Ekipler 219 ev, 82 iş yeri, 168 araç, 45 odun kömür deposu, 68 orman fidanlık, 8 gemi tekne ve 185 adet diğer yangınını söndürdü. Ekipler yangınların yanı sıra 348 trafik kazası, 394 hayvan kurtarma ve 43 adet su baskına müdahalede müdahale etti.