Muğla ilk sakızlarını verdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Fethiye’de 6 bin metrekare araziye diktiği 198 sakız ağacı ürün vermeye başladı.MUĞLA (İGFA) - Fethiye ilçesi Karakeçililer Mahallesi’nde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında 6 bin metrekare arazide üreticilere alternatif ürün olması için oluşturulan Sakız Ağacı Deneme Bahçesi’nde sakız elde edilmeye başlandı.

HAVADAN DALDIRMA’ YÖNTEMİ İLE FİDAN ÜRETİMİ YAPILIYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma projelerinden biri olan Sakız Deneme Bahçesi 198 sakız ağacından oluşuyor.

Muğla’nın verimli topraklarında katma değeri yüksek ürün elde etmek isteyen üreticiler için eğitim alanı hem de üretime başlamak isteyen üreticiler için fidan üretiminin yapılabildiği bir anaç fidanlığı olan Sakız Ağacı Deneme Bahçesi ilk ürünlerini vermeye başladı.

Halihazırda menengiç sakızı üretimi yapılan Kayaköy ve Karakeçililer mahallelerini Büyükşehir Belediyesi pilot bölge seçti. Talep eden üreticilere üretim materyali sağlayabilmek amacıyla fidan üretimine geçilen Sakız Deneme Bahçesi’nde tohum ve çelikle üretimi zor olan sakız ağaçlarından ‘Havadan Daldırma’ yöntemi ile fidan üretimi yapılıyor. Yapılan havadan daldırma işlemlerinde yüzde 70 oranında başarı ile köklenme sağlanırken bu deneme bahçesi ile alternatif ürünler denemek isteyen üreticilere örnek oldu.