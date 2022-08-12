Muğla Hollanda’nın nüfusu kadar yerel tohum dağıttı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin 80 iline ulaştırdığı 17 Milyon yerel tohum ile Hollanda’nın nüfusu kadar yerel tohumu üretip dağıtmış oldu.MUĞLA (İGFA) - ‘Yerel Tohum Ulusal Güç’ sloganı ile yola çıkan ve Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezlerinden birisine sahip olan Muğla Büyükşehir Belediyesi yerel ata tohumlarına sahip çıkmaya devam ediyor.

Yerel Tohum Merkezi’ni 29 Ekim 2016 yılında kuran Muğla Büyükşehir Belediyesi, bünyesine bugüne kadar incelenmiş 918 yerel tohum kazandırdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı yerel tohumlar sayı olarak 17 Milyon olan Hollanda’nın nüfusuna eşit. Alan olarak dikimi yapıldığında 150 futbol sahasını kaplayacak olan yerel tohumlar Türkiye’nin tüm illerine ulaştırıldı.

Kısa sürede stoklarını tüketen ve Türkiye’nin 80 iline tohum gönderen Muğla Büyükşehir Belediyesine gelen en fazla tohum talebinin ise domates, biber, salatalık, fasulye, havuç ve bezelye olduğu öğrenildi.

YEREL TOHUMLAR EKSİ 198 DERECEDE KORUNUYOR

Muğla'ya has yerel tohumların, bölgeye ait endemik bitkilerin ve Muğla'nın değerli meyve türlerinin yüzyıllar boyunca koruma altına alınması amacıyla kurulan 'Kriyoprezervasyon ve Doku Kültürü Laboratuvarı'nda ata tohumları dondurularak yüzyıllar boyunca saklanıyor. '

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak dağıtılan yerel tohumlardan alan üretici İsmail Kın, yerel tohumlardan üretim yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Gelecek nesillere yararlı organik tohumlar bırakmak istiyoruz. 10 çeşit yerel tohum aldım. 2 yıldır aldığım tohumlarla üretim yapıyorum. Ürettiğim mahsullerden aldığım tohumları büyükşehir belediyesine veriyorum” dedi.