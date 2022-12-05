Muğla Gökova Körfezi'nden 19 bin kilogram çöp çıktı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gökova Körfezinde araç yolu olmayan koylarda ki kıyı temizliğini sezonun sona ermesiyle tamamladı. Ekipler 1 Ocak 2022 tarihinden bu güne kadar 19 bin 545 kg çöp topladı.MUĞLA (İGFA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gökova Körfezinde turizm sezonun sona ermesiyle birlikte başlattığı kıyı temizliğini tamamladı.

Eşsiz sahilleri ve deniziyle ünlü Muğla’da, kıyıları temiz tutmak ve gelecek nesillere daha mavi daha yeşil bir kent bırakmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi teknelerden atık toplamanın yanı sıra dalgıçlarla deniz dibi temizliği ve koylarda çevre temizliği gerçekleştiriyor.

2014 YILINDAN BUGÜNE 175 BİN KG ÇÖP TOPLANDI

Gökova Körfezi'nde araç yolu olmayan koylarda Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri kıyı temizliği yaptı. Yatların uğrak yeri olan koylarda yapılan kıyı temizliğinde 1 Ocak 2022 tarihinden bu güne 19 bin 545 kg çöp toplandı. Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana 175 Bin 100 kg çöp topladı.

Toplanan çöpler çevreye zarar vermeden Muğla Büyükşehir Belediyesi katı atık tesislerinde bertaraf edildi.

Ekipler 2022 yılı çalışmalarını tamamlarken 2023 turizm sezonu hazırlıklarına başladı.