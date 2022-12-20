Muğla, Göcek ve Dalaman koylarını saatli koruyor

Muğla'da Göcek ve Dalaman Koylarında bulunan konteynırlar 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren kaldırılacak, evsel ve ambalaj atıklar Büyükşehir Belediyesine ait teknelerle ring sistemi ile alınmaya başlanacak.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi denizlerin ve koyların daha temiz kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Göcek-Dalaman koylarında bulunan konteynırlar kaldırılarak deniz araçlarından kaynaklı evsel ve ambalaj atıklar ring sistemi ile belirlenen saatlerde, Atık Alım Tekneleri tarafından alınacak.

Büyükşehir Belediyesi atıkların toplanması konusunda, 2023 yılı içerisinde Göcek-Dalaman Koylarını ziyaret eden teknelerin Büyükşehir Belediyesine ait Atık Kabul Tesisine ve Atık Alım Teknelerine, evsel atıklarını ve ambalaj atıklarını ayrıştırarak vermeleri halinde, bu atıklar ücretsiz olarak alınarak bertarafı sağlanacak.Ayrıştırılmadan karışık olarak gelen atıklar ise 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca "Kirleten öder." prensibi kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisimizce onaylı 2023 yılı ücret tarifesi üzerinden ücretlendirilerek kabulü yapılacaktır.

Göcek ve Dalaman Koylarında teknelerin koylardan atık alım saatleri şöyle: Osman Ağa Koyu 08:30-09:00

Kargılı Koyu 09:00-09:30

Boynuzbükü Koyu (1) 10:00-10:30

Boynuzbükü Koyu (2) 11:00-11:30

Bedri Rahmi Koyu 12:00-12:30

Küçük Sarsala Koyu 13:30-14:00

Hamam Koyu 14:30-15:00

Göcek Adası 08:30-09:00

Yassıca Adası (1) 09:30-10:00

Yassıca Adası (2) 09:30-10:00

Tersane Koyu 10:30-11:00

Panço Koyu 10:30-11:00

Göbün Koyu 11:30-12:00

Merdivenli Koyu 13:00-13:30

Binlik Koyu 14:00-14:30