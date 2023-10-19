Muğla Fethiye’de dere temizliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye’de su baskınlarını önlem almak, kötü kokunun ve çevre kirliğinin önüne geçmek için 37 bin 300 metre dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından İl genelinde dere temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Fethiye’de çalışma gerçekleştiren ekipler bölgenin birçok farklı noktasında 37 bin 300 metre temizlik çalışması yaptı.

Büyükşehir ekipleri yaklaşan kış mevsimi nedeniyle özellikle su taşkınlarına önlem almak, kötü koku ve çevre kirliğinin yaşanmaması için büyük önem taşıyan dere temizlik çalışmaları kapsamında Fethiye’de 19 Mahallede çalışma gerçekleştirdi.

37 bin 300 metrelik çalışma kapsamında Tuzla Mahallesinde 1200 metre, Menteşeoğlu Mahallesinde 1000 metre, Pazaryeri Mahallesinde 1000 metre, Yeşilüzümlü Mahallesinde 4000 metre, Karaçulha Mahallesinde 1200 metre, Babataşı Mahallesinde 5300 metre, Çiftlik Mahallesinde 3700 metre, Karagedik Mahallesinde 2700 metre, Akarca Mahallesinde 3000 metre, Kayaköy Mahallesinde 2500 metre, Patlangıç Mahallesinde 1600 metre, Ölüdeniz Mahallesinde 3700 metre, Karagözler Mahallesinde 300 metre, Kesikkapı Mahallesinde 600 metre, Yanıklar Mahallesinde 850 metre, Foça Mahallesinde 2000 metre, Cami Mahallesinde 400 metre, Yeni Mahallede 550 metre, Kargı Mahallesinde 1700 metre temizlik yapıldı.