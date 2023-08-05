Muğla Fethiye Körfezi'nde tarama projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye Körfezi Tarama Projesi’ni hayata geçirdi.

MUĞLA (İGFA)- Muğla’nın Fethiye ilçesinin uzun yıllardır sorunu olan Körfez temizliği için Büyükşehir Belediyesi Körfez Tarama projesini çalışmalarına başlandı. Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı çalışma ile körfezdeki mevcut sediment (çökelti) miktarı ve dağılımının belirlenmesi için “Deniz Dibi Sığ Sismik Ölçüm ve Batımetrik Harita Hazırlanması” çalışması tamamlandı.

Fethiye Körfezi’nin temizlenmesi için başlatılan proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi etap çalışmalarına devam ettiriyor. İlk etapta körfezde mevcut sediment (çökelti) miktarı ve dağılımının belirlenmesi için “Deniz Dibi Sığ Sismik Ölçüm ve Batımetrik Harita Hazırlanması” çalışması tamamlandı. Deniz yüzeyinden (0 kotu) -18 kotuna kadar her 1 m yükseklik başına düşen malzemenin hacim hesabı yapıldı. Ayrıca Fethiye Körfezi’ndeki deniz üstü ve dibindeki akıntı yönlerinin ve dolayısıyla dip taramasına esas alanların belirlenmesi amacıyla Akıntı Hızı ölçüm çalışmaları tamamlandı.

Tarama yapılması gereken alandaki malzeme niteliğinin belirlenmesi amacıyla deniz tabanından numune alındı ve analiz sonuçları bekleniyor. Akıntı hızı ölçümü ile elde edilecek veriler ışığında yapılacak modelleme çalışmaları ile tarama yapılacak optimum alanın belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ilçesine yaptığı büyük yatırımlarla da körfez temizliğine büyük katkı sağlıyor. Fethiye Atıksu Arıtma tesisi kapasitesini iki katına çıkarılması, tesisin modernize edilmesi, tamamlanan Hisarönü-Ovacık kanalizasyon projesi, merkez mahalleler kanalizasyon rehabilitasyonları da körfezin temiz kalmasına hizmet edecek. Büyükşehir Belediyesi hizmete alacağı Atık Toplama Teknesi’nin Fethiye Körfezinde sıvı atık toplamak üzere görevlendirilmesi ve Fethiye Limanında en az bir adet atık alım ağzının, gemilerin atık sularını boşaltmak üzere hazır bulundurulması hizmetleri ile de körfez temizliğine büyük katkı sağlayacak.

Fethiye Limanı’nda Acil Müdahale tekneleri tanıtım töreninde Körfez temizliği ile ilgili konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün körfez temizliğinin bakanlıkların desteği ile yapılabilecek büyük bir hizmet olduğunu söyledi ve Büyükşehir olarak çalışmaların altyapısını başlattıklarını belirtti.

Başkan Gürün; “Fethiye körfezi doluyor, belediyelerin tek başına yapabileceği bir durum değil. 640 bin TL ödeme yaparak buradaki hafriyatın durumu, çıkacak atık nedir çalışması yaptırıyoruz yıl sonunda bitiyor, yakında sizlerle paylaşacağız. Sizlere söz vermiştik, çalışmalarda sona geldik. Buranın temizliği eksi 3’e eksi 5’e kadar indiğinizde maliyet artıyor. 20 milyon Euro maliyeti var yaklaşık. DSİ dere ıslahı, tabanın beton olmaması, tarım atıklarının atılması denizin kirlenmesine neden oluyor. Teknelerin denizi kirletmesi konusu da burada önemli. Bir yandan temizlerken bir yandan atıkların birikmesini önlememiz gerekiyor. Körfez temizliği konusunda tüm kurumlara görev düşüyor. El birliği ile Fethiye’mizin uzun yıllardır beklediği, çözülmesi gereken bu sorunu da ortadan kaldıracağız.” dedi.