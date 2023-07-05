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Muğla Düğerek’in alt ve üstyapısına 25 milyonluk TL’lik yatırım

GÜNDEM 05.07.2023, 16:59
Muğla Düğerek’in alt ve üstyapısına 25 milyonluk TL’lik yatırım

Muğla Büyükşehir Belediyesi Düğerek Mahallesi’nde 25 Milyon TL yatırımla hayata geçirdiği alt ve üstyapı yatırımları için tanıtım toplantısı düzenledi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Düğerek Mahallesi’nde25 Milyon TL yatırımla 13 bin kişiye hizmet verecek olan 8 bin 750 metrelik kanalizasyon hat çalışmalarını sürdürüyor.

Düğerek’te yapılan altyapı yatırımları için düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün altyapı yapan belediye başkanlarına altyapı için kazdığı çukurun içine gömülür dendiğini ancak Muğla’nın ihtiyaçları doğrultusunda kente uzun yıllar hizmet edecek projeleri şehre kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün’ün ev sahipliğinde Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 25 Milyon TL’lik yatırımı ile Düğerek’te devam eden 8 bin 750 metre kanalizasyon hattı yatırımı için tanıtım toplantısı düzenlendi. Kanalizasyon hat çalışmasının 4 bin 720 metresi, yüzde 54’lük oranı tamamlandı. 515 hanenin evsel atıklarının bağlanmasının öngörüldüğü çalışmada şu ana kadar 166 hane bağlandı.

Düğerek Mahallesi kanalizasyon hattı tanıtım töreninde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, altyapı yatırımlarında önemli hizmetlerden birinin de suyun geri dönüşümün sağlanması olduğunu belirtti ve Muğla’ya değer katan hizmetleri için Başkan Gürün’e teşekkür etti. Bahattin Gümüş; “Düğerek Mahallemiz yapılan yatırımlarla çok büyük değer kazandı. Burada Başkanımız dedesinin evini bize bağışladı. 25-30 Milyon TL’nin üzerinde bir değere sahip yeri bizlere bağışladı. Bizde restorasyonunu yaptık ve burayı Düğerek halkının hizmetine sunacağız. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Düğerek’te yapılan kanalizasyon hattı tanıtım töreninde il genelinde 2 Milyar TL’yi aşan altyapı yatırımları yaptıklarını, su konusunda da DSİ’nin Muğla’ya yatırımlar yapması gerektiğini belirtti. Başkan Gürün; “Düğerek için çok önemli bir projeyi hayata geçirdik. Biz 2005-2006 senelerinde yapmış olduğumuz kanalizasyon ve arıtma programı dâhilinde bütün bu bölgeleri içine alan bir planlama yaptık. Yıllar içinde burada yaşanan gelişme ile Düğerek’tehızla büyük inşaat çalışmaları yapıldı. Bizde buradaki yeni konutların çevre kirliliğine neden olmaması için kanalizasyon çalışmasına başladık. Altyapı çalışmaları sırasında toz, çamur, çukurgibi sıkıntılar hep yaşanıyor ancak bu çalışmaları yapmamızın başka bir yöntemi maalesef yok. O nedenle hızlıca projeyi tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Altyapı projelerinin önemini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle eksiklerin giderilmesi için il genelinde 2 Milyarı aşan bir yatırımı başlattık. Fethiye ve Bodrum’da yıllardır yapılmayan kanalizasyon arıtma yatırımlarını hayata geçirerek önemli bir eksiği ortadan kaldırıyoruz. Şuan Bodrum’da devam ettiğimiz çalışmalar kapsamında dönemimiz bitmeden artık yarımadada hiçbir altyapı sorunu kalmayacak” dedi.

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