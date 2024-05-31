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Muğla deniz ulaşımında yeni dönem başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımını daha verimli hale getirmek ve denizlerden daha fazla faydalanmak amacıyla deniz otobüsü seferlerini başlatıyor Bu kapsamda ilk olarak Bodrum-Turgutreis-Didim ve Fethiye-Marmaris güzergahlarında deniz otobüs seferleri düzenlenecek

GÜNDEM 31.05.2024, 17:35
Muğla deniz ulaşımında yeni dönem başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımını daha verimli hale getirmek ve denizlerden daha fazla faydalanmak amacıyla deniz otobüsü seferlerini başlatıyor. Bu kapsamda ilk olarak Bodrum-Turgutreis-Didim ve Fethiye-Marmaris güzergahlarında deniz otobüs seferleri düzenlenecek.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, seçim öncesi verdiği sözlerden birisini daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda özellikle yaz aylarında karayollarında yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm olarak deniz yolu toplu taşıma hatları oluşturuluyor. Bodrum-Turgutreis-Didim ve Fethiye-Marmaris güzergâhlarında deniz otobüs seferleri düzenlenecek.

 

İLK SEFER KABOTAJ BAYRAMINDA

Yeni seferlerin ilk olarak 1 Temmuz 2024 Kabotaj Bayramı'nda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bodrum, Turgutreis ve Didim arasında düzenlenecek olan bu seferler, bölge halkı ve turistler için hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacak. Bu tarihten itibaren deniz otobüsleri bu üç nokta arasında düzenli olarak sefer yapacak.

Fethiye ile Marmaris arasında düzenlenecek deniz otobüs seferleri ise 2 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak.

Feribot seferlerinin başlamasıyla birlikte Muğla'nın deniz ulaşımında yeni bir döneme girmesi hedefleniyor. Bu sayede, hem yerli hem de yabancı turistler için daha hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu önemli girişimi, bölgenin turizm potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri sunmak adına atılmış büyük bir adım olarak görülüyor.

ORHAN DİNÇ; “BODRUM DENİZ TURİZMİNİN VE TİCARETİNİN MERKEZİ”

Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşımına gösterdiği değerin çok önemli olduğunu vurgulayan Bodrum Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç “Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Bodrum deniz turizminin, deniz ticaretinin merkezi. Dolayısıyla deniz taşımacılığının deniz turizmi ile birlikte hareket etmesinde biz fayda görüyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın özellikle planladığı, yapmak istediği gerek karadaki trafiği hafifletmek gerekse alternatif olarak hem vatandaşların kullanabileceği hem de karadaki trafiği bir nebzede olsa rahatlatacak bir proje. Biz Deniz Ticaret Odası olarak yönetim kurulumuz, üyelerimizle beraber bu projeyi doğru buluyoruz. Ege’de Turgutreis, Didim deniz taşımacılığı ile Muğla ve Aydın’ın iki ayrı ilin birbirine kavuşması, komşu olmasını da destekliyoruz. Fethiye, Marmaris, Datça, Bodrum buradaki deniz ulaşımından vatandaşlarımız faydalanacak. Maliyetler her geçen gün artıyor. Fakat vatandaşların daha rahat, güvenli bir şekilde seyahat edip uygun fiyatlara bu seferler gerçekleşirse iyi olur” dedi.

HASAN ÇETİN; “DENİZ ÜZERİNDEN YOLCULUK DAHA GÜZEL”

Deniz üzerinden seferlerin daha güzel olduğunu belirten Bodrumlu tekne kaptanlarından Hasan Çetin “Yeni başlayacak seferler Bodrum için güzel olacak. İnsanlar bir yerlere gitmek istiyor. Deniz üzerinden yolculuk daha güzel oluyor. İnsanlar uzun yol çekmek istemiyor.  Trafik çilesi çekmek istemiyor. Deniz yolu bizim için, Bodrum için iyi olur. Yani herkes gider gelir. Neden olmasın? Deniz yolu başka, deniz başka, ambiyansı başkadır” dedi.

Tekne kaptanı Mehmet Ünlü “Şu anda Datça’ya sefer yapılıyor.  Dedikleri gibi Marmaris, Fethiye, Fethiye, Bodrum olursa hem trafik rahatlar hem biz rahatlarız. Tekneyi Fethiye'de bırakıyoruz, karadan geleceğimize ineriz. Feribota ondan daha çabuk seyahat eder, daha rahat bir şekilde Bodrum'a geliriz diye düşünüyorum” dedi.

SİBEL EKER; “DENİZ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

Bodrum’da yaşayan Sibel Eker “Seferlerle ilgili düşüncemi söyleyeyim bence olması gereken bir sistem.  Bodrum'da ve çevre ilçelerde yaşayanların kara yolunun artık ne kadar zor olduğunu biliyor. Deniz bizim için çok kıymetli. Denizi kullanmak ise hem zamandan hem doğayı kullanmaktan son derece geri dönüşümü keyifli olabilecek bir hizmet” dedi.

HODOĞLUGİL; “DENİZ YOLU KARAYOLUNA ALTERNATİF OLACAK” 

Özellikle yaz aylarında sıkışan karayolu trafiğine deniz yolunun alternatif olacağını belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Denizcilik Şube Müdür Vekili Cem Hodoğlugil; “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras sözlerini tutmaya devam ediyor. Denizlerimizden daha fazla faydalanılması ve özellikle yaz aylarında turizm şehri olan Muğlamızda karayolunda oluşan trafik yoğunluğuna bir alternatif olarak deniz yolu hatlarının da geliştirilmesi için çalışmalarımıza başladık. Alternatif denizyolu hatları oluşturulması amacıyla ilk aşamada Fethiye ilçe merkezi ve Bodrum ilçemizde kara yoluna alternatif, hızlı, güvenli ve konforlu bir deniz ulaşımı sağlanması için çalışmalarımız devam ediyor. 450 yolcu kapasitesine sahip olacak deniz otobüslerimiz saatte 25 deniz mili süratle karayoluna alternatif olabilecek sürelerde seferlerini tamamlayabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınacak izinlerin de bir aşaması olan UKOME Genel Kurulu bu hafta karar aldı. Sonrasında Ulaştırma Bakanlığı’nın izni alınır alınmaz 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramında deniz otobüsü seferlerine başlamayı planlıyoruz” dedi.

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