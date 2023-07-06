Muğla deniz temizliği için yoğun mesaide

Muğla Büyükşehir Belediyesi 9 günlük tatilde 7 atık alım teknesi ile denizlerin korunması için 250 bin 140 litre pis su, 47 bin 835 kg katı atık topladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 7 atık alım teknesi ile 9 günlük bayram tatilinde Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman Koylarında teknelerden atık alımına devam etti.

Binlerce tur teknesi ve özel deniz araçlarının seyahat ettiği Muğla'nın denizleri, Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunduğu yedi ayrı atık alım teknesiyle rutin temizleniyor.

Bayram sürecinde turist nüfusunu yerleşik nüfusu aştığı Muğla’da kara, hava ve deniz yollarında da büyük yoğunluk yaşandı. Bu kapsamda ekipler Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman Koylarında 250 bin 140 litre pissu, 47 bin 835 kg katı atık, 999 litre sintine ve 60 litre atık yağ topladı.

Muğla'da 2014 yılından bu yana 16 bin 525 tekneye hizmet verilirken, teknelerden 16 milyon 407 bin 720 kg katı atık, 15 milyon 278 bin 735 litre pis su, 49 bin 411 litre sintine ve 15 bin 47 litre atık yağ toplandığı bildirildi.