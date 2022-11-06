Muğla Datça'da dev hortum korkuttu!

Muğla'nın Datça ilçesinde aniden ortaya çıkan dev hortum korkuttu.Marmaris Life / MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Datça ilçesinde, bugün saat 14:00’de aniden ortaya çıkan dev hortum Datçalıları korkuttu.

Datça merkezde orta çıkan dev hortum, yaklaşık 7 dakika denizin ortasında dönüp durdu.

Büyüklüğüyle korku yaratan dev hortum, kıyıya iki metre kala etkisini kaybederek ortadan yok oldu. Dev hortumun Datça kıyılarına iki metre kala yok olması Datçalılara derin bir 'oh' çektirdi.

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında tüm Türkiye tarafından tanınan, yarı finale kadar çok etkileyici gösterilerle çıkan, Mandrake Kemal lakaplı illüzyonist Kemal Özveriç’in Datça’da olduğu sırada çıkan hortum, Mandrake Kemal tarafından böyle kaydedildi.

https://youtu.be/7dbN7mz0pWY