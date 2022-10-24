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Muğla'dan Yatağan’a 'Kıl Keçisi' desteği

GÜNDEM 24.10.2022, 16:08
Muğla'dan Yatağan’a 'Kıl Keçisi' desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi kadın üreticileri desteklemek, üretime katılımlarını sağlamak için Yatağan ilçesinde 52 kadın üreticiye 2 dişi 1 erkek olmak üzere 156 kıl keçisi dağıttı.MUĞLA (İGFA) - Muğla genelinde tarım ve hayvancılığa destek vermeye devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kıl keçisi projesi Yatağan ilçesinde devam etti.

Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar Kavaklıdere, Dalaman, Menteşe, Ortaca, Datça, Ula, Köyceğiz ilçelerinde 266 kadına 798 kıl keçisi dağıtımı yapmıştı.

Büyükşehir Belediyesi olarak Yatağan ilçesinde dağıttığı 156 kıl keçisi ile 318 kadın üretici, 954 kıl keçisi rakamına ulaştı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün’ün katılımıyla Yatağan ilçesinde gerçekleştirilen Kıl Keçisi dağıtım törenine CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Parti Meclis üyesi Gizem Sayar Özcan, CHP Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz, İYİ Parti Yatağan İlçe Başkanı Sadet Kocasarı, Yatağan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kuru, tarım kooperatifleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kıl Keçisi dağıtım töreninde konuşan CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan kıl keçisi projesinin kadın üreticileri ön plana çıkaran çok önemli bir çalışma olduğunu söyledi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve ekibini kutladı. 

BAŞKAN GÜRÜN; “ÜRETİMİN ANA AKTÖRÜ KADINLARIMIZDIR”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarımın, üretimin çok iyi planlanması, organize edilmesi gerektiğini, Türkiye’nin tekrar kendi kendine yeten ülkelerden biri olması gerektiğini söyledi ve 2014 yılından beri tarıma önemli destek verdiklerini söyledi. 

Muğla genelinde sadece kadın üreticilere kıl keçisi hibesi yaptıklarının söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla’da küçükbaş hayvancılığın önemini vurguladı.

Başkan Gürün; “Kadınların üretime katılması, üretime kadın eli değmesi, kadının toprağına sahip çıkması çok önemlidir. Üretimin ana aktörü her zaman kadındır.Diğer bir detayda kıl keçisi dağıtımı yaptığımız 32 kadın üreticimizin lisans mezunu olması. Üniversite okuyan kızlarımızın da üretime katılması, keçi sayılarını arttırarak kendi sürülerini oluşturarak ekonomik gelişimleri bizleri çok mutlu etti. Muğla genelinde kadınlarımızın üretime sahip çıkmasının, tarıma verdiğimiz desteklerin meyvesini 3-4 yıl içinde Muğla’mızda göreceğiz. Muğla üretecek, üreten köylümüz kazanacak” diye konuştu.

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