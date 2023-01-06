Muğla'dan tarımsal desteklerin dağıtımına başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarımsal desteklemeler kapsamında yürüttüğü ceviz, badem ve incir fidanlarının 2023 yılı dağıtımları için başvurular başladı. İl genelinde yapılacak olan fidan dağıtımı kapsamında üreticilere yüzde 50 hibe sağlanacak.MUĞLA (İGFA) -Tarımsal ürün çeşitliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması için önemli projeler hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde yüzde 50 hibeli ceviz, badem ve incir fidanı desteklemesine devam ediyor. İl genelinde bugüne kadar 205 bin adet meyve fidanı, 575 ton tohumluk patates ve 578 ton yem bitkisi tohumu dağıtımı yapılırken 2023 yılı için hazırlanan fidan dağıtımı başlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan fidan dağıtımından yararlanmak isteyen üreticilerden doğru gübreleme metotlarının uygulanması için toprak tahlili yaptırılması şartı istenecek.

Desteklemeler 2 ile 10 dekar arası araziler için yapılacak.

Bütün çiftçiler bu desteklemeden doğrudan faydalanabilecek.