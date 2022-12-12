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Muğla'dan ilginç ve korkutucu tespit: "Ormanlarının yüzde 60’ında maden arama ruhsatı vermişler”

GÜNDEM 12.12.2022, 15:13
Muğla'dan ilginç ve korkutucu tespit: "Ormanlarının yüzde 60’ında maden arama ruhsatı vermişler”

‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın 4. Belediyeler Buluşmasında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün,Muğla’da ormanların yüzde 60’ına maden arama ruhsatı verildiğini bunun bir facia olduğunu söyledi.MUĞLA (İGFA) - ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın 4. Belediyeler Buluşması, ‘İklim Nötr Şehirler Hedefinde Adil Geçiş’ temasıyla Bodrum’da yapıldı.

Toplantıda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, devletin yetkili kurumlarıyla birlikte nüfus artışının olumsuz etkilerine karşı gerekli önlemelerin alınması gerektiğine dikkati çekerek, ilginç ve bir o kadar da korkutucu açıklama yaptı.

"Şehrimizde birçok nokta özellikle Bodrum şantiye hâline dönüştü" diyen Başkan Gürün, "Daha önce yapılan planlar nedeniyle ilçe belediye başkanlarımızın bu planlara ‘dur’ demesi de mümkün değil. Bu planlar belediye başkanı tarafından değil, diğer kurum, kuruluşlar ve özellikle Bakanlıklar tarafından yapılıyor. Bu planlarakarşı belediyeler olarak biz hukuki yönden mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu düzenin değişmesi gerekiyor” diye konuştu.

BAŞKAN GÜRÜN;“VERİLEN İMAR İZİNLERİNİN BİZ SONRADAN ÖĞRENİYORUZ”

“Şehrimizin bütün kıyıları bakanlık tarafından planlanıyor, biz Büyükşehir Belediyesi olarak zararlı olacağını düşündüğümüz konularda dava açıyoruz" diyen Başkan Gürün, "Bu yeterli mi tabi ki değil. Muhakkak süreçte yerel yönetimlere yetki ve kaynak aktarılmalı. Ama denetimi çok iyi yapılmalı. Yanan ormanlarımız ciğerlerimizi de yaktı. Yüzde 68 olan orman varlığımız yüzde 60’a düştü. Muğla’nın orman alanlarının yüzde 60’ında maden arama ruhsatı var. Ama ormanların yüzde 60’ına maden arama ruhsatı verilmiş, yerel yönetimlerin bununla ilgili hiçbir yetkisi yok. Nereye verildiğini biz sonradan araştırarak öğreniyoruz. Ve onunla ilgili çaba sarf ediyoruz” dedi.

“YENİLENEBİLİR ENERJİYE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması açısından yatırımlarını sürdürdüklerini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, çevrenin korunması için 7 tane çöp depone alanı ile hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

Çöp depolama alanlarının enerji üretimine göre düzenlendiğini ve elektrik üretiminin devam ettiğine dikkati çeken Gürün, "Ayrıca güneş enerjisine de yatırım yapmaya çalışıyoruz.2013 yılında Muğla Belediyesi döneminde TEDAŞ’tan ilk ruhsatı alan, kurduğumuz güneş tarlasından Türkiye’de ilk ruhsatlı yer uygulamasını başlatan belediye olduk. Şu anda mümkün olan tüm projelerde elektrik üretimine devam ediyoruz. Bodrum ve Muğla Otogarları ile Bodrum’daki hizmet binamızın çatısında, mezbaha tesisimizde, geçici hayvan bakımevimizde kurduğumuz sistemle elektrik üretiyoruz. Ayrıca şu anda 40 dönümlük bir alanda güneş enerjisi üretimi için projemiz hazır. Buradan önemli bir kazanç elde edip su idaremizin elektriğini karşılayacağız. Ayrıca Marmaris Atatürk barajı üzerine kurmak istediğimiz sistem ile buradan hem elektrik üreteceğiz hem de suyun buharlaşmasını azaltacağız” diye konuştu.

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