Muğla'dan arıcılara büyük destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi arı üreticilerinin en büyük sorunlarından biri olan Büyük Balmumu Güvesine karşı başlattığı Temiz Petek Projesi’nde 167 bin 889 petek şoklayarak üreticilere teslim etti.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi arıcıların sorunlarından biri olan Büyük Balmumu Güvesine karşı 2018 yılında başlattığı, Türkiye’de ilk ve tek olan “Temiz Petek Projesi” ile arıcılara destek olmaya devam ediyor.

Yerel yönetimlerde bir ilk olan, “Temiz Petek Projesi” ile bugüne kadar toplam 167 bin 889 petek şoklanırken, 2022 yılında ise 8 ilçeden 65 bin 230 adet peteği şoklanarak üreticilere teslim edildi.

Çam balı üretiminin önemli kentlerinden biri olan Muğla’da,temiz petek projesi kapsamında peteklerin saklama döneminde büyük balmumu güvesinin verdiği zararların engellenmesi ve balda kalıntı sorunun önüne geçmek için petekler -30°C’de şoklanarak üreticilere teslim ediliyor. Böylece arıcılar peteklerini, bir sonraki sezona kadar temiz bir şekilde saklayabiliyorlar. 2022 yılında 1 Eylül tarihinde başlayan proje 15 Kasım’da sona erdi ve 8 ilçeden gelen 65 bin 230 petek şoklanarak bal üreticilerine teslim edildi.