Muğla'daki devasa vahşi alan doğaya geri dönüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde 250 bin 857 metrekare vahşi depolama alanında rehabilitasyon çalışmaları yaparak kenti yeşillendirmeye devam ediyor.

MUĞLA (İGFA) - İl genelinde çevre düzenleme çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas’ta 89 bin 971 metrekare, Bodrum Mumcular’da 25 bin 180 metrekare, Menteşe’de 55 bin metrekare, Güllük’te 18 bin 622 metrekare, Gündoğan’da 62 bin 084 metrekare vahşi depolama alanında rehabilitasyon çalışmalarını tamamladı. Bu alanlardan Gündoğan hariç diğer alanlara 4550 ağaç dikimi yaparak doğaya kazandıran Büyükşehir Belediyesi Gündoğan’ı da en kısa sürede ağaçlandırarak doğaya kazandıracak. Çalışmalar sonucunda toplam 250 bin 857 metrekarelik alanda rehabilitasyon çalışmaları tamamlandı.

REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Vahşi depolama alanları rehabilite çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi Bodrum Torba’da 253 bin 603 metrekare, Dereköy (Peksimet) 132 bin 014 metrekare alanda rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor. Yatağan’da 71 bin 095, Kavaklıdere’de 11 bin 123 metrekare vahşi depolama alanında da tahsis işlemleri tamamlanmasının ardından rehabilitasyon çalışmalarına başlanılacak. Tüm bu rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanması sonucunda il genelinde toplam 718 bin 692 metrekare vahşi çöp depolama alanları doğaya kazandırılmış olacak.