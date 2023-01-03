Muğla'da yollar buzlanmaya karşı tuzlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi,hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle araç sürücülerini yollarda meydana gelebilecek buzlanmalara dikkatli olması konusunda uyarıda bulunurken yüksek kesimlerde bulunan grup yollarında buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon döküm çalışmalarını sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) -Muğla Büyükşehir Belediyesi hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle yollarda meydana gelebilecek buzlanmalara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kazaların önüne geçmek için sürücülerin daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunurken yollarda tuzlama ve solüsyon dökümü gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda ekipler Menteşe ilçesi Yılanlı- Göktepe grup yolu, Menteşe ilçesi çevre yolu, Dirgeme yolu ve Köyceğiz ilçesi Otmanlar Mahallesindeolası kazaların önüne geçmek için tuzlama ve solüsyon dökümü gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada araç sürücülerinin özellikle yüksek kesimlerde buzlanma olayı yaşanabilecek yollarda dikkatli olmaları istenirken sorumlulukları altındaki yollarda tuzlama çalışmalarının devam edeceği belirtildi.