Muğla'da yerel tohumlar dağıtılıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi 2023 yılı için tohum dağıtımına başladı.MUĞLA (İGFA) -Türkiye’nin en donanımlı ve kapsamlı yerel tohum merkezini kuran, bugüne kadar Türkiye’nin 80 iline 17 Milyon yerel tohum dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı için yerel tohum dağıtımına başladı.
"Yerel Tohum Ulusal Güç” sloganı ile Cumhuriyet’in 93’üncü yılı 29 Ekim 2016’da kurulan Yerel Tohum Merkezi, Türkiye’ye yerel tohumları ulaştırmaya devam ediyor. 958 ata tohumunu envanterine alan, tohumların genetiğini inceleyen ve bu tohumların dikimini yaparak vatandaşlara ulaştıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı dağıtımı için 105 ata tohumunun dikimini yaptı.
Ata tohumlarının dikiminden sonra kurutulması ve kontrollerini yapan Büyükşehir Belediyesi 2023 dağıtımlarına başladı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|21
|51
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|20
|39
|5. Adana Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|21
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Gaziantep FK
|21
|25
|10. Alanyaspor
|21
|25
|11. Karagümrük
|20
|23
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Kasımpaşa
|21
|22
|14. Sivasspor
|21
|21
|15. Antalyaspor
|20
|21
|16. Giresunspor
|21
|21
|17. Hatayspor
|20
|20
|18. İstanbulspor
|21
|18
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|21
|41
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|21
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|50
|2. Real Madrid
|19
|45
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|19
|31
|6. Real Betis
|19
|31
|7. Rayo Vallecano
|19
|29
|8. Osasuna
|19
|28
|9. Athletic Bilbao
|19
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|19
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Celta Vigo
|19
|20
|17. Real Valladolid
|19
|20
|18. Cadiz
|19
|19
|19. Getafe
|19
|17
|20. Elche
|19
|6