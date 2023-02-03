Muğla'da yerel tohumlar dağıtılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi 2023 yılı için tohum dağıtımına başladı.MUĞLA (İGFA) -Türkiye’nin en donanımlı ve kapsamlı yerel tohum merkezini kuran, bugüne kadar Türkiye’nin 80 iline 17 Milyon yerel tohum dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı için yerel tohum dağıtımına başladı.

"Yerel Tohum Ulusal Güç” sloganı ile Cumhuriyet’in 93’üncü yılı 29 Ekim 2016’da kurulan Yerel Tohum Merkezi, Türkiye’ye yerel tohumları ulaştırmaya devam ediyor. 958 ata tohumunu envanterine alan, tohumların genetiğini inceleyen ve bu tohumların dikimini yaparak vatandaşlara ulaştıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı dağıtımı için 105 ata tohumunun dikimini yaptı.

Ata tohumlarının dikiminden sonra kurutulması ve kontrollerini yapan Büyükşehir Belediyesi 2023 dağıtımlarına başladı.