Muğla'da yangına ilk müdahale tankerleri görevde

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Seydikemer ve Yatağan’da çıkan iki yangını il genelinde orman köylerine dağıtılan yangına ilk müdahale tankeri ile söndürdü.MUĞLA (İGFA) - Seydikemer Çaltılar Cumapınarı mevkiinde çıkan anız yangını ve Yatağan Katrancı Mahallesi’nde açık alanda çıkan ot yangını Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından orman köylerine dağıtılan yangına ilk müdahale tankeri ile söndürüldü.

Seydikemer’de çıkan anız yangınına köy muhtarı Nural Kaya ve vatandaşlar tarafından müdahale edilerek yangının büyümesi kısa sürede engellendi. Yatağan Katrancı Mahallesi’nde açık alanda çıkan ot yangınında da Büyükşehir Belediyesiyangına ilk müdahale tankeri kullanıldı ve yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü. İki olayda da yangına ilk müdahale tankeri ile kontrol altına alınan yangın sonrası Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi soğutma çalışması yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 bin 247 kilometrekare geniş yüzölçümü, yüzde 68 orman varlığına sahip Muğla’da orman ve kırsal köylere bugüne kadar 155 yangına ilk müdahaletankeri dağıttı. 3 ton su kapasiteli tankerler orman ve kırsal köylere teslim edilerek mahalle halkına yangın tankerinin kullanımı ve herhangi bir yangın anında yapılması gerekenler anlatılıyor. Özellikle yaz aylarında orman ve anız yangınlarında yangına ilk müdahale tankeri köylerde aktif kullanılıyor. Sadece 2023 yılında Muğla ili genelinde 773 anız yangını meydana geldi ve bu yangınların bir çoğu yangına ilk müdahale tankeri ile söndürüldü.

Seydikemer Çaltılar Mahallesi Muhtarı Nural Kaya’da köylerinde başlayan anız yangınını duyar duymaz yangına ilk müdahale tankerini traktöre bağlayarak olay yerine gittiğini, köyde yapılan anonsla birlikte 40-50 kişi yangına müdahale ettiklerini söyledi. Büyükşehir İtfaiye teşkilatının da hemen olay yerine gelerek birlikte yangını söndürdüklerini belirten muhtar Nural Kaya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine her zaman yanında oldukları için ve yangına ilk müdahale tankeriiçin teşekkür etti.