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Muğla'da ücretsiz taşıma krizi çözüldü!

GÜNDEM 31.10.2023, 15:54
Muğla'da ücretsiz taşıma krizi çözüldü!

Ülke genelinde büyüyen ücretsiz taşıma krizi Muğla’da Başkan Gürün’ün aldığı karar ile çözüldü. Kasım ayı meclis toplantısında çıkacak karar doğrultusunda özellikle 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşıma sorunları ve şoförlerin ekonomik mağduriyetleri gidermek için şoförlerin ücretsiz taşıma maliyetleri Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.MUĞLA (İGFA)  -Son günlerde şoför esnafının “Özel Halk Otobüslerini ücretsiz kullanan 65 yaş üstü yolcuların yalnızca ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak, diğer günler ücretsiz taşıma yapmayacak" kararı alması üzerine ülke genelinde şoförler ve vatandaşlar arasında büyük sorunlara yol açmıştı.

Kriz, Muğla’da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün tarafından çözüldü.

Şoför esnafının ücretsiz biniş için yapılan ödemenin yetersiz olduğu, vatandaşların ise toplu taşıma araçları ile ücretsiz seyahat etmede büyük sorunlar yaşadığı gerekçeleriyle Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.

Bu çalışma doğrultusunda hem şoför esnafının hem de vatandaşların mağdur olmaması için ücretsiz taşımada ortaya çıkan fark Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek. Bu şekilde hem şoför esnafının maddi kaybının önüne geçilecek hem de vatandaşlar ücretsiz taşıma hizmetinden sorunsuz olarak faydalanacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün toplumun tüm kesimini memnun edecek ve mağduriyetleri girecek bir çözüm bulması üzerine örnek bir çalışmaya imza atıldığı belirtildi. Açıklamada, “Ülkemizin birçok yerinde ücretsiz taşıma konusunda şoför esnafı ve vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. Şoför esnafımız Bakanlık tarafından yapılan ödemenin ücretsiz taşıma maliyetini karşılamadığını, vatandaşlarımız ise ücretsiz biniş konusunda çeşitli zorluklar çektiklerini bizlere ilettiler. Konu üzerinde hassasiyetle duran Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün bu konuda hem şoför esnafını hem de vatandaşları mağdur etmeden bir çözüm yolu buldu. Hayata geçirilecek karar ile birlikte elektronik ücret toplama sistemi üzerinden aldığımız biniş raporu doğrultusunda, otobüslerin ay içinde taşımış oldukları ücretsiz yolcu sayılarını tespit edeceğiz. Yaptığımız bu tespitin ardından Bakanlık tarafından yapılan ödeme düşülerek kalan miktar araç sahiplerine belediyemiz tarafından ödenecek. 1359 otobüsü kapsayan bu çalışma doğrultusunda hesaplanan hasılat üzerinden birim fiyatı doğrultusunda yapacak olduğumuz ödeme ile hem vatandaşlarımızın ücretsiz seyahat hakkını daha rahat kullanmalarını sağlayacağız hem de şoför esnafımızın maddi kayıplarını telafi ederek ülkemiz için örnek bir projeyi hayata geçireceğiz" ifadelerine yer verildi.

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