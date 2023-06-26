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Muğla'da turizm merkezlerinde yangın uyarısı

GÜNDEM 26.06.2023, 13:50
Muğla'da turizm merkezlerinde yangın uyarısı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 9 günlük bayram tatili ve yaz sezonunun başlamasıyla birlikte il genelinde çıkabilecek orman yangınlarına karşı yerli ve yabancı turistlere Türkçe, İngilizce bilgilendirme broşürü dağıttı.MUĞLA (İGFA) -Muğla Büyükşehir Belediyesi olası yangınlara erken müdahale için Bodrum, Fethiye, Milas ve Seydikemer ilçelerinde mobil istasyonlar kurdu.

Orman yangınları konusunda Türkiye’nin en hassas bölgelerinin başında gelen Muğla’da,  Büyükşehir Belediyesi turizm merkezleri başta olmak üzere tüm ilçelerde vatandaşları yangınlara karşı uyardı. Büyükşehir Belediyesi hava, kara ve deniz yoluMuğla’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin giriş yaptığı otogar, havaalanı ve limanlarda yangınlara karşı bilgilendirme broşürü dağıttı.

TURİZM MERKEZLERİNDE TÜRKÇE VE İNGİLİZCE BROŞÜR DAĞITILDI

Turizm sezonunun başlaması ve 9 günlük bayram tatiliyle birlikte Muğla’nın turizm merkezlerine yerli ve yabancı turist akını yaşandı. Orman yangınları açısından hassas olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi ekipleri yerli ve yabancı turistlere Türkçe-İngilizce broşür dağıttı.

Dağıtılan broşürlerde, Değerli misafirlerimiz; doğası, denizi, tarihi ve kültürel yapısıyla dünyanın cennet köşelerinden biri olan Muğla’mıza hoş geldiniz. Tüm beklentilerinizin karşılığını aldığınız, hayal ettiğiniz her şeyin gerçekleştiği, hiç unutamayacağınız bir tatil dönemi geçirmenizi dileriz. İlimizin yüz ölçümünün yüzde 60’ından fazlasını ormanlık alanlar oluşturmaktadır. Bu da şehrimizi yaz aylarında orman yangını riskinin çok fazla olduğu bölgelerin başında yer almasına neden olmaktadır. Maalesef orman yangınlarının yüzde 90’nından fazlası da insan kaynaklıdır. Tatil sırasında dikkat edelim ki istemeden de olsa bir yangın felaketine neden olmayalım. Böylelikle doğa, gelecek kuşakların da benzer ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam edebilsin” denildi.

Yerli ve yabancı turistlere dağıtılan Türkçe- İngilizce broşürde dikkat edilmesi gereken 13 madde yer aldı.

Orman yangınlarının birçok nedeni olsa da, çok büyük bir oranı; bilgisizlik, ihmal, kaza, dikkatsizlik ve kasıt gibi insan kaynaklıdır. Bu sebeple özellikle sıcak yaz aylarında çok dikkatli ve duyarlı olunmalıdır. 112 Ülkemizde acil durum artık tek numaradır. Yangın görüldüğünde hemen acil durum numarası 112 aranmalı ve adresi mümkün olduğunca açık ifade edilmelidir. Televizyon, radyo ve internet üzerinden yapılan meteorolojik bildirimler takip edilmeli, bu bildirimlerde belirtilen kritik gün ve saatlerde çok daha dikkatli ve tetikte olunmalıdır. Giriş yapılması yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemelidir. Önceden belirlenen kamp alanlarında gereksiz ateş yakılmamalı, yakılan ateş ise tam anlamıyla söndürülmeden kamp alanı terk edilmemelidir. Ormanlık alanların dışında kalan zeytinlik gibi zirai alanlarda, maki bitki örtüsü (fundalık, çalılık) ile kaplı bölgelerde de aynı tedbirlere dikkat edilmelidir. Buralarda başlayacak olan bir yangın, çok hızlı şekilde yayılarak ormanlık alanlara sirayet edecektir. Araçla seyir halindeyken; çöp, cam şişe, sigara izmariti vb. atıklar kesinlikle dışarı atılmamalı; bu atıkların da büyük bir yangına sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır. Evlerimizde yangın önlemeye dair alacağımız tedbirler belki de koca bir ormanı yanmaktan kurtarabilir. Ormanlık alana yakın bir evde başlayan yangın, zamanında söndürülemez ise orman yangınının tetikçisi olabilir. Evlerimizdeki elektrik tesisatları eski ise yenilenmeli, sigorta kutularımıza kaçak akım röleleri takılmalıdır. Bacalarımızın temizliği düzenli aralıklar ile yapılmalıdır. Bacada biriken kurumlar rüzgârın etkisi ile ormanlık alanları kolaylıkla tutuşturabilir. Çatı oluklarında biriken çam pürçeği, yaprak gibi kuru yakıtlar temizlenmelidir. Bunlar kolay tutuşarak bir çatı yangınına neden olabilir. Her evde en az bir adet 6 kg’lık yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır. Evlerimizin etrafındaki otlar düzenli aralıklar ile temizlenmelidir.

MOBİL YANGIN İSTASYONLARI KURULDU

Bunun yanı sora hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi teyakkuza geçerken önemli noktalarda mobil istasyon kurdu.

Özellikle yaz aylarında yoğun nüfus ve trafik artışının yaşandığı Bodrum’da öncü mobil istasyonu göreve başlarken, Bodrum Yat Limanında konuşlanan öncü mobil istasyon aracı şehir merkezinde olası bir araç kazasına ve araç yangınına anında müdahale edebilecek.

Turizm merkezlerinin yanı sıra kırsal mahallelerde olası yangınlara en kısa sürede müdahale edebilecek itfaiye mobil istasyonları da devreye alındı. Mobil istasyonlar Seydikemer Kadı, Fethiye Karaçulha Hali ve Milas Koru Mahallesinde kuruldu. Mobil istasyon ekipleri olası itfai olayların en fazla yaşandığı saat olan 11.00 ile 19.00 saatleri arasında görev yapacak veyaşanabilecek  yangınlara en kısa sürede müdahale edecek.

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