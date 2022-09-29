Muğla'da 'tıbbi bitkiler' bahçesi hizmete açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi’ni düzenlenen açılış töreni ile hizmete sundu. Törende konuşan üretici Münevver Altın, “Osman Gürün’ün tarım desteklemeleri sayesinde maddi bağımsızlığımı kazandım, sigorta primimi yatırarak emekli oldum” dedi.MUĞLA (İGFA) - Marmaris ilçesi Çamlı Mahallesi’nde sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi için hayata geçirilen Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün’ün ev sahipliğinde düzenlenen açılış töreni ile hizmete açıldı.



Açılış törenine CHP Parti Meclis ÜyesiBursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Parti Meclis Üyesi Gizem Özcan, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak, CHP Dalaman İlçe Başkanı Sezer Durmuş, İyi Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Toksoy, kooperatifler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Marmaris Çamlı Mahallesi’nde 20 bin 740 m² arazide hayata geçirdiği proje için Tıbbi Bitkiler Koleksiyon bahçesine 84 çeşit tıbbi bitkinin dikimi yapıldı. Sulama göletinin de oluşturduğu arazi tıbbi aromatik bitkilerin üretim ve pazarlama süreçlerinde yenilikçi yaklaşımların uygulanması, alternatif tarım ürünlerinin tanıtılması, katma değerin arttırılması, kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması, desteklenmesi, bölge için alternatif bir ekoturizm destinasyon alanı olacak. Ayrıca açılışı yapılan Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi’nde Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (MARKO) ve Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MELSA’nın da ofisleri de yer alıyor.

Bahçede ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi arkeologlarından olan ve genç yaşta vefat eden Hande Kötek için “Hande Kötek Gül Bahçesi” oluşturuldu. Hande Kötek’in annesi Fatma Kötek’de açılışta yer alarak kızı adına oluşturulan bahçeyi ziyaret ederek Başkan Gürün ve Orhan Sarıbal ile birlikte gül dikti.

Köyceğiz Beyobası Kalkınma Kooperatif Ortağı Münevver Altın “Büyükşehir Belediye Başkanımız Muğla ilinde birçok projeyi uygulamaya geçirdi. Bu projelerin içerisinde alım garantili çiçek projesi var. Bu projede bende yer alıyorum. Çiçekler kapımızın önünden alıp dikilecek alanlara kadar götürüldü. Ben bu proje sayesinde kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğrendim. Kendime güvenim bir kat daha arttı. Aile bütçeme katkım oldu. En azından pazara alış verişe giderken eşimden para istemedim. Benim şu ihtiyacım var demedim. Çalıştım emek verdim. Kendime göre de iyi para kazandım. Bu da Büyükşehir Belediye Başkanım sayesine oldu. Büyükşehir Belediye Başkanım iyi ki var. İyi ki bizlerin yanında. Benim yarım kalan emekliliğim vardı. Çalıştım sigortamı yatırdım ve emekli oldum. Buda Osman Başkanım sayesinde onun tarım destekleri sayesinde oldu. Kendisine çok teşekkür ederim” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bereketli Muğla topraklarında üretimi arttırmak, üreten köylüyü milletin efendisi yapmak için yenilikçi projelere devam ettiklerini söyledi ve açılışını yaptıkları Tıbbi Bitkiler Koleksiyon bahçesinin üretime hayat verecek bir fidanlık olacağını belirtti.

Açılış töreninde konuşan CHP Parti Meclis üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yerel yönetimler olarak belediyelerin tüm engellemelere, yanlış politikalara rağmen tarımda çok büyük hizmetler gerçekleştirdiklerini söyledi ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e üretime verdiği destekler için teşekkür etti.