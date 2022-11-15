Muğla'da 'Tarımsal Güç Birliği' projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarımda ortak hedefler için tüm kooperatifleri bir çatı altında toplayan ve Türkiye’de bir ilk olan “Tarımsal Güç Birliği” projesini hayata geçirdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’da faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatifleri Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi adı altında bir araya getirerek tek bir çatı altında birleşmelerine öncülük etti.

Oluşturulan bu güç birliğine bağlı faaliyet gösteren tarımsal kalkınma, tarımsal üretim ve pazarlama, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifleri gibi tarımsal faaliyet gösteren kooperatifler katılım sağlayabilecek;oluşturulan bu organizasyon ile de ürünlerini daha uygun fiyata daha geniş kitlelere ulaştırabilecek ve kazançlarını arttırmış olacaklar.

Kuruluş işlemleri tamamlanarak faaliyete başlayan Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi ortakları; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yeni kurulan Muğla Tarım Güç Birliği İşletme Kooperatifi’nin Başkanı Fatih Öztürk, ziyarette bürokratik tüm işlemleri tamamladıklarını, Büyükşehir’in de desteği ile Güç Birliği’ni kurduklarını ve çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Kurucu kooperatif arkadaşlarımızla beraber çok heyecanlı olduklarını belirten Öztürk, "Aramıza yeni arkadaşlar da katılacak. Artık mal alır, fatura kesebilir durumdayız. Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde oluşturulan Muğla’nın tamamını kapsayacak bu kurumsal yapı sayesinde üretici kazanırken tüketici de kaliteli ürüne daha uygun fiyata ulaşacak. Muğla’nın tümünü temsil eden güzel ve güçlü bir ekip oluşturduk. Büyükşehir Belediye’miz sayesinde uyumlu şekilde çalışıp birlikte üreteceğiz" diye konuştu.

Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şaban Çetin de, ziyarette Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri sayesinde 2015 yılında 2 sera ile başladıkları çiçek üretiminde şu an 30 seraya çıktıklarını söyledi.

Muğla’yı çiçeklerle donattıklarını belirten Şaban Çetin, “Beyobası’ndan çiçek üreticilerinin selamlarını getirdim. 2015’den bugüne 25 Milyon çiçek üretimineulaştık ve 25 farklı ile çiçek gönderiyoruz. Bugünlere gelmemizde Büyükşehir Belediye’mizin çok büyük katkısı var. Muğla’mızın tamamını çiçeklendirdik. Beyobası olarak şanslıyız çünkü ilk desteklenen kooperatiflerden biriyiz. Tarım emek ister, kooperatifçilik de hoşgörü ve sabır ister. Bizde bugünlere üreterek ve arkamızda Büyükşehir’in destekleri ile geldik. Bu güç birliğinin de Muğla’mıza kuvvet katacağına ve güzel hizmetler yapacağına inanıyorum.”dedi.

Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Cengiz Akdeniz ise, ziyarette Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma verdiği destekler için teşekkür ederek güç birliğinin Muğla’da güzel işler yapacağına inandığını belirtti.

Yeni kurulan Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi kurucu ortaklarından Milas Anatolie Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ortağı Meral Samyürek bu birliktelikte olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi ve birlikte üreterek kalkınabileceklerini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün büyük bir emekle, birikimle yıllardır Muğla’da faaliyette bulunan kooperatiflerin tecrübelerini, düşüncelerini bir çatı altında birleştirmek için çabaladıklarını söyledi ve bu birlikteliğin Türkiye’ye örnek olacağını belirtti. Başkan Gürün, özellikle üretimde Muğla’mızın verimli topraklarında kadınlarımızın emeği ile ürettiklerini ve hep birlikte Muğla için üretmeye devam edeceklerini söyledi.