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Muğla'da tarım ve hayvancılığa büyük destek

GÜNDEM 25.01.2023, 14:04
Muğla'da tarım ve hayvancılığa büyük destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulduğu 2014 yılından beri tarıma verdiği desteklerle Muğlalı üreticinin yüzünü güldürüyor.MUĞLA (İGFA) - Verimli toprakları, başat ürünleri ile Türkiye’nin en önemli tarım kentlerinden biri olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi önderliğinde üretim kooperatifleri işbirliği ve ortak akılla tarımsal üretime birçok alanda destek sağlanıyor.

Türkiye’nin en kapsamlı Toprak Analiz Laboratuvarı’nı yine Türkiye’nin en donanımlı Yerel Tohum Merkezi’ni Muğla’da kuran Büyükşehir Belediyesi kooperatifleri bir çatı altında topladığı Güç Birliği ve daha birçok yenilikçi projesi ile Muğla’da tarıma büyük destek veriyor.

MUĞLA’NIN TOPRAK HARİTASI ÇIKARILDI

Tarımsal Üretimde en önemli konulardan biri olan bilimsel verilerle hangi toprakta neyin yetişeceğinin anlaşılmasını sağlayan Toprak analizi Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımıyla 2015 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesi içerisinde hayata geçirildi. Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı bugüne kadar 15.570 numuneyi analiz etti. Türkiye genelinden 43 şehir, Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen numuneler de laboratuvarda analiz edilerek üretime katkı sağlandı.Laboratuvarda üreticiler tarafından getirilen örneklerde tarımsal amaçlı sulama suyunda 12, toprakta 15, bitkide 13 parametre analiz yapılıyor. 2015 yılından beri Muğla’da yapılan yapılan 12 bin 106 tahlille Muğla’nın toprak haritası oluşturuldu.

“Yerel Tohum Ulusal Güç” sloganıyla yola çıkan Muğla Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim 2016 yılında Türkiye’nin en donanımlı Yerel Tohum Merkezi’ni Muğla’ya kazandırdı. 3 adet laboratuvar, 1 adet distilasyon tesisine sahip Yerel Tohum Merkezi tespit edilmiş 958 yerel tohuma ev sahipliği yapıyor. Ayrıca dikimi yapılan, çoğaltılan yerel tohumlardan 17 Milyonu Türkiye’nin 80 iline ücretsiz dağıtıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015 yılında Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile başlattığı alım garantili çiçek üretimi ile bugüne kadar 25 Milyon çiçek üretti. 3 sera 6 üretici ile başlayan üretim 30 sera 60 üreticiye ulaştı. Özellikle kadın üreticilerle devam eden çiçek üretimi ile Muğla’da üretilen kışlık ve yazlık çiçekler diğer şehirlere satılmaya başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’da faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatifleri “Muğla TarımGüçbirliği İşletme Kooperatifi” adı altında bir araya getirerek tek bir çatı altında birleşmelerine öncülük etti.

“Toprağını Satma Ürününü sat, Yerel Tohum Ulusal Güç” sloganları ile 2014 yılında Büyükşehir olarak yola çıktıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarımda üreten köylüyü tekrar milletin efendisi yapacaklarını belirtti.

Başkan Gürün, Muğla'nın birbirinden değerli 13 ilçesi, muhteşem kıyılar ile dünyada ve ülkemizde turizm kenti olarak bilindiğine dikkati çekerek, "Dünya’nın en seçkin zeytinyağı, susamı, çam balı, narenciye ve daha birçok ürünü bu topraklarda yetişir. 2014 yılında Büyükşehir olan Muğla’mızda tarıma, üreten köylümüze destek olmak için birçok projeyi hayata geçirdik.Toprak analizinden, yerel tohuma, fidan desteğinden, alım garantili çiçeğe, arıcılıktan, ipekböcekçiliğine, sakız ağacından, üzüm bağlarına, tıbbi koleksiyon bahçelerinden akıllı tarım çiftliğine, süt tankı desteğinden belediyelerimizin arazilerini üretim kooperatiflerimize açmaya kadar tarıma tüm gücümüzle destek oluyoruz. Kooperatiflerimizle güç birliği yapıyor, tarımda ortak akılla hareket ediyoruz. Çünkü geleceğin tarımda, umudun da bu topraklarda olduğunu biliyoruz. Üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapacak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün yolunda Muğla’mızı ve ülkemizi geleceğe taşıyacağız" diye konuştu.

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