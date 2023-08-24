Muğla'da su kaynakları azaldı

MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Muğla’ya düşen yağışların azaldığını, yeraltı su kaynaklarının geçtiğimiz yıllara oranla gittikçe düştüğünü ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyede olduğunu belirterek su tasarrufu yapılmasına vurgu yaptı.MUĞLA (İGFA) - MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen Muğla’da içme suyu kaynaklarının azaldığını ve herkesin tasarruf etme konusunda hassas olması gerektiğini söyledi.

Muğla’da ki yer altı su kaynaklarının ve barajların seviyelerinde de düşüşler yaşandığına vurgu yaparken, su tasarrufunun bir devlet politikası haline gelmesi gerektiğini söyleyen Ülgen, “Muğla olarak içme suyunun yüzde 45'ini yüzeyden, yüzde 55’ini de yeraltından karşılıyoruz. Fakat geçen yıl metrekareye 4 bin 400 kilogram yağış düşerken, 2023 yılında ise bu 3 bin 200 olarak ölçüldü. Bu da 27'lik bir azalma demek. Bu da özellikle yeraltı su kaynaklarımızı olumsuz etkiliyor. Mumcular, Çamköy ve Bahçeyaka havzalarında düşüşler gözlüyoruz. Tüm bunların yanı sıra her geçen yıl su kullanımı da artıyor. Örneğin Muğla’da 2022 yılının ilk 7 ayında 8 Milyon 484 Bin m3 su kullanılırken 2023 yılının aynı döneminde bu rakam 10 Milyon 579 Bin m3 olarak ölçüldü. Yani su kullanımında yüzde 25’lik bir atış söz konusu. Yine barajlarımızda aynı şekilde bu durumdan olumsuz etkileniyor. 2020 yılı Temmuz ayında Ataürk Barajı 0, Geyik %85, Mumcular %40 iken 2023 yılı Temmuz ayı verilerine göre Atatürk %74, Geyik, %30, Mumcular ise %30,98 olarak ölçüldü ancak şuan itibariyle bu oranlar çok daha düşük seviylere geriledi” diye konuştu.

Kuraklık meselesinin önümüzdeki yıllarda daha da büyük bir sorun haline geleceğini söyleyen Ülgen, “Buna önlem olarak afet planı yapılmalı. Şebeke revizyonları ve yeni şebeke çalışmaları, Hidrolik düzenlemeler, depo tadilatları ve su yapı tesislerinin düzeltilmesi, ek su kaynakları, terfi istasyon düzenlenmeleri, arıtma kapasitelerinin arttırılması, temizlenmesi, düzeltilmesi gibi çalışmalar yapıyoruz. Tüm bunlar su kaybını önlemek için İl genelinde yaptığımız çalışmalar. Öbür taraftan da su kaynaklarının düzenlenmesi, bir araya getirilmesi ve gözlerde yapılan çalışmalarımız rutin olarak devam ediyor. Ancak 13 ilçemizde de eskiyen hatların yenilenmesi ve su kaçaklarının önüne geçilmesi amacıyla Dünya Bankasından sağlamış olduğumuz krediyi hala temin edemedik. Güneş enerji tarlaları kurmak ve su kayıp kaçağını önlemek için anlaşmasını yaptığımız 63,5 Milyon EUROLUK kredinin onayı Cumhurbaşkanlığı tarafından verildiği taktirde projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

İçme suyu konusunda en büyük sorunun Bodrum Yarımadasında yaşandığına vurgu yapan Ülgen, özellikle DSİ’nin arızalı hatları ve Geyik Barajından Termik Santrale büyük miktarda su verilmesinin de bu sorunu büyüttüğünü söyledi.