Muğla'da su basan evlerde temizlik seferberliği

Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış sonrası bodrum katlarda bulunan evlerde su baskınları yaşanmıştı. Muğla Büyükşehir ve Fethiye Belediyesi ekipleri vatandaşların evlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında Çiftlik Mahallesinde bodrum katlarda bulunan bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi ekipleri su baskınları sonrasında vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için çalışma başlattı. Belediye ekipleri gelen talepler üzerine Çiftlik Mahallesinde bulunan 7 hanede temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Gelecek olan talepler doğrultusunda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.