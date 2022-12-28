Muğla'da şarap, sirke ve pekmez markası oluşuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye Belediyesi ve Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile üzüm suyu, sirke, pekmez ve şarap üretim tesisi için imzaları attı.MUĞLA (İGFA) - Muğla’da tarımsal üretimi desteklemek, üreticilerin kazancını arttırmak, kooperatifleşmek ve markalaşmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Bu kapsamda Üzüm Suyu, Sirke ve Şarap Üretim Tesisi ile kooperatifçiliğin desteklenmesi, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması, Fethiye İlçesi Yeşilüzümlü Mahallesinde yıllardan beri süre gelen üzüm yetiştiriciliği ve şarap üretiminin daha uygun ve yasal şartlarda yapılarak markalaşması için imzaları attı.

Yapılan protokolle Fethiye Karaçulha Meyve ve Sebze Toptancı Hali içerisinde 4 Milyon 423 Bin TL maliyetle üretim fabrikası yapılıyor. 45 bin şişe/yıl üretim kapasitesine sahip tesiste saatte en az 3 ton üzüm işlenecek. Üretim tesisi 2023 yılında Yeşilüzümlü Mahallesi’nde Fethiye Belediyesi tarafından yapılacak olan tesise taşınacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün ev sahipliğinde yapılan imza törenine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Yeşilüzümlü Kooperatif BaşkanıErkan Arıcan, Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öztürk ve üreticiler katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Yeşilüzümlü Kooperatif Başkanı Erkan Arıkan 2012 yılından bu yana kooperatif başkanı olduğunu, çok sıkıntı çektiklerini ama atılan bu imzalar ve yapılan tesisle mutlu, umutlu olduklarını söyledi. Üyelerine müjdeyi verdiklerini, üretime başlayacaklarını söyleyen Erkan Arıkan bu projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün’e ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya teşekkür etti.

Tarımda, üretimde birlik olmanın, kooperatifleşmenin, güç birliği yapmanın çok önemli olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Yeşilüzümlü’de belediye, kooperatif işbirliği ile kurdukları Üretim tesisinin Muğla’da oluşturdukları tarımsal birlikteliğe çok güzel bir örnek olduğunu belirtti.

Başkan Gürün; “Bugün atılan imzalar sonrası çok mutluyum. Muğla’da tarımda hedeflediğimiz birlikteliğin, güç birliğinin güzel bir örneğini yaşıyoruz. Fethiye Belediye’miz, Yeşilüzümlü Kooperatifi’miz ile üzüm suyu, pekmez, şarap üretimi için imzaları atıyoruz. Muğla’mızın pekmezde, sirkede, şarapta bir markası olacak. Önceleri merdiven altı üretim yapmak zorunda kalan üreticilerimiz kendi markaları için üretecek, daha fazla kazanacaklar. Belediye, kooperatif garantörlüğünde Muğla markası oluşacak. Tarımsal üretimde planladığımız, hedeflediğimiz birliktelik ve güç birliğine en güzel örneklerden biri bu proje. Muğla genelinde kooperatiflerimizi bir çatı altında toplayan güç birliğini kurduk. Belediye, kooperatifimiz ve güç birliği ile Yeşilüzümlü’de bu projenin meyvelerini birlikte göreceğiz. Güven duygusu ile üreticimiz üretecek, Muğla kazanacak” dedi.