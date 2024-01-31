Muğla'da modern ve güvenli ulaşım için hummalı çalışma

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’un Mumcular Mahallesinde 2 bin 800 metrelik asfalt çalışması başlatıldı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi İl genelinde vatandaşların güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için birçok farklı noktada yol çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Muğla’nın Büyükşehir statüsü kazandığı 2014 yılından bu yana 3 bin 261 km. yol çalışması yapılırken bu projelere yaklaşık 1 Milyar TL yatırım yapıldı.

Son olarak özellikle çok fazla altyapı eksiği olan ve birçok mahallesinde kanalizasyon sistemlerinin yapılarak bu eksiklerin giderildiği Bodrum’da üstyapı projeleri de hız kesmeden sürüyor. Büyükşehir Belediyesi turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum’da sıcak asfalt çalışmalarını sürdürürken vatandaşlara modern ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunuyor.

MUMCULAR’DA ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLADI

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Mumcular Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki 1400 metrelik yolda çift şerit olmak üzere toplam 2 bin 800 metrelik asfalt çalışması devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 1000 metre yağmur suyu hattı, 2 bin 800 metre kaldırım imalatı yapılacak.

Ekipler 2 bin 800 metre asfalt çalışmasının 600 metresini, 1000 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattının 500 metresini tamamlarken çalışmaların kısa sürede tamamlanıp yolun vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.