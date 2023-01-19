Muğla'da modern mezbahalar hizmet veriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait modern ve hijyenik koşullarda hizmet veren mezbaha tesislerinde 2022 yılında 5 Milyon 163 Bin 904 kg kırmızı et elde edildi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı modern teknolojiye sahip Menteşe, Marmaris, Milas Mezbaha Tesisleri vatandaşlara kaliteli, güvenli ve standartlara uygun hizmet vermek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Vatandaşlara gıda güvenliği, hijyen standartlarında en iyi hizmeti vermek için çalışan Büyükşehir Belediyesi mezbaha tesislerinde 2022 yılı içerisinde 17 Bin 347 büyükbaş, 14 Bin 793 adet küçükbaş hayvan kesilerek 5 milyon 163 bin 904 kilogram kırmızı et elde edildi. 2014 yılından bugüne kadar toplam kesilen hayvan sayısı da 202.153’e, üretilen et miktarı da 34 milyon 278 bin 356 kg’a ulaşmış oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlıMenteşe, Milas ve Marmaris Mezbaha Tesisleri Uluslararası Gıda Güvenliği ve Hijyen Standartlarına uygun kırmızı et üretimi yapıldığı anlamına gelen ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleşen tüm denetimlerden başarıyla geçerek sertifikalarını yeniledi.

Mezbaha Tesisleri kırmızı et üretimi ile 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Denetçileri tarafından gerçekleştirilen tüm denetimlerde de üstün not aldı.

Modernizasyon ve iyileştirme çalışmalarına da ara vermeksizin devam edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait mezbaha tesislerinde teknolojik gelişmelerin takibi, hizmet içi eğitimler, “Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği” kapsamında yapılan aylık kalıntı analizleri ve mikrobiyolojik analizler, Veteriner hekimlerin titizlikle yürüttüğü kontroller ve soğuk zincirin korunduğu tam donanımlı et taşıma araçlarıyla “Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli gıda” misyonuyla Muğla’da vatandaşlara hizmet veriliyor.

Fethiye İlçesinde bulunan, 2013 yılında dönemin ilçe belediyesi tarafından 10 yıllığına işletme hakkı devredilen Fethiye Mezbahası 24 Mayıs 2023 tarihinde kira sözleşmesi sona erdiğinde Büyükşehir Belediyesi’ne devredilecek.