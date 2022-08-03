Muğla'da 'Makine İkmal'den yüzde 61 tasarruf

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Makine İkmal Tesisi, yüzde 61 tasarruf sağladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin modern araç gereçlerle donatarak oluşturduğu Kızılağaç Makine ve İkmal Tesisinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlemleri ile metal ürünleri imalatları dışarıdan hizmet almadan piyasanın altında maliyetle imal ediliyor.

2017 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Tesisi’nde, kendi öz mallarının bakım onarım işlemleri için piyasa fiyatının altında iş yapılarak yüzde 61oranında tasarruf sağlandı.

Uzman personelin görev aldığı Makine İkmal Tesisinde 2017 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri ile taşıtlarının arazi koşullarında ve atölyede bakım onarım işlemleri yapılıyor. Büyükşehir'in Kızılağaç Makine İkmal Tesisinde piyasa fiyatının altında iş yapılarak yüzde 61 oranında tasarruf sağlandı.

51 ADET KÖPRÜ KORKULUĞU YAPILDI

Muğla Büyükşehir Belediyesine il genelinde muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda mahallelerdeki köprülerin trafik güvenliğini sağlamak amacıyla köprü korkulukları yapılıyor.

2017 yılından bu yana gelen talepler doğrultusunda Metal atölyesi tarafından 51 adet köprü korkuluğu yapıldı.