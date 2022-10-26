Muğla'da inşaat atıkları asfalta dönüşüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi kurduğu mobil konkasör şantiyesiyle inşaat atıklarını geri dönüşümde kullanarak asfalt yapımında kullanılıyor. Ürettiği malzemelerle 8 milyon 228 bin 297 TL kâr elde eden Büyükşehir, geri dönüşümle 81 kilometre yol asfaltladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi çevreci yatırımlarına, geri dönüşüm projelerine ve tasarruf ettiren uygulamalarına devam ediyor.



Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan 2 konkasör ile birlikte il genelinde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan hafriyat malzemelerini, dolgu ve asfalt malzemesi haline getiriyor. Üretilen bu malzeme yine büyükşehir belediyesi tarafından İl genelinde yapımı süren yol çalışmalarında kullanılıyor.

Mobil konkasör şantiyesiyle 2018 yılından bu güne kadar yaklaşık 260 bin ton inşaat atığının geri dönüşümünü sağlayarak 8 Milyon 228 Bin 297 TL tasarruf sağladı. Büyükşehir Belediyesi geri dönüşümünü sağladığı malzemelerle 81 kilometre yol asfaltlama çalışması yaptı.

150 Bin Metreküplük geri dönüşümün sağlandığı Muğla'da hafriyat malzemelerinin dolgu ve asfalt malzemesi olarak kullanıldığını, Menteşe'den sonra Bodrum'a da gidecek mobil konkasör şantiyesinin bir yıl boyunca Bodrum’da kalacağını ve yaklaşık 200 bin metreküp geri dönüşüm sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.