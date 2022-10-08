Muğla'da 'Hoş geldin Bebek' projesi 2 bin 181 aileye ulaştı

Muğla Büyükşehir Belediyesi “Hoş geldin Bebek Yaşama Sırası Sende” projesi ile bugüne kadar 2 bin 181 aileye ulaştı.MUĞLA ( İGFA) - Muğla genelinde bebek sahibi olan ailelerin yanında olmak, annelere hamilelik süreci ve sonrasında destek olmak için başlatılan “Hoş Geldin Bebek Yaşama Sırası Sende” projesi 13 ilçede devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede 2181 aileye yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarını kapsayan çanta hediye etti. Ayrıca 1468 anneye de bebekle ilgili eğitim desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi “Hoş geldin Bebek Yaşama Sırası Sende” projesi ile Muğla’da ikamet eden ailelere ulaşmaya, annelerin de yanında olmaya devam ediyor. Proje ile anne karnında ve doğumdan itibaren 24 aylık süreçte bebeklerin bazı ihtiyaçlarının karşılanması, sağlıklı beslenmeleri ile sağlıklı büyüme ve gelişimlerinin sağlanması amaçlanıyor.

Proje kapsamında verilmekte olan hediye çantadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 444 48 01 Büyükşehir Çağrı Merkezi’ni arayarak başvuru yapabiliyor. Projeden yararlanmak için Muğla’da ikamet edilmesi gerekiyor.