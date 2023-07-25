Muğla'da gönüllü itfaiyeciler sertifikalandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından gönüllü itfaiyecilik kapsamında düzenlenen eğitimden faydalan 39’u kadın, 36’sı erkek toplam 75 kişi düzenlenen törenle Gönüllü İtfaiyeci Sertifikalarını aldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, 24.03.2022 tarihinde yürürlüğe giren “Gönüllü İtfaiyecilik Yönergesi’’ kapsamında; Menteşe, Fethiye ve Bodrum ilçelerimizden gelen talepler doğrultusunda toplam 75 kişiye eğitim verildi. Eğitimler sonrasında düzenlenen törende Gönüllü İtfaiyecilerin sertifikaları verildi.

Düzenlenen törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Belediye Meclis üyeleri ve gönüllü itfaiye erleri katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 39’u kadın, 36’sı erkek olmak üzere gönüllülere her grup için; 5 gün ve günde 8 saat olmak üzere 40 saat eğitim verildi.

Gönüllüler Muğla İtfaiyesi uzman eğitmenleri tarafından; iki gün yangın ve su baskınları, iki gün ipli erişim ve bir gün de ilkyardım konularında detaylı bir eğitim sürecine tabi tutuldu. Eğitimlerde teorik ve uygulamalı alanlarda performans değerlendirmesinden geçirildikten sonra yazılı sınava tabi tutuldular. Sınavdan başarıyla geçen Gönüllülere İtfaiye Daire Başkanlığının gönüllü ekibine dâhil edildi.Gönüllü itfaiyeciler Beden işçisi, doktor, hemşire, mimar, öğretmen, dans eğitmeni ve psikologdan oluşuyor.

Türkiye Gönüllü itfaiyecilik derneği Başkanı Umut Öcal “ Biz gönüllülere eğitim ve tatbikat imkanı sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. MAK ‘Mahalle Arama Kurtarma’ il ve ilçelerde kurulmuş arama kurtarma eğitimi almış gönüllülerden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. Muğla Büyükşehir Belediyemiz MAK projesini 2001 yılında imzaladığı protokolle destek veren ilk kurumlardan birisi olmuştur. 2 yıldır yaptığımız eğitimlerin kağıt üzerinde kalmadığının bir göstergesidir. Hedefimiz gönüllü itfaiyeci sayımızı arttırmaktır. İzmir depreminde, Muğla’da çıkan orman yangınlarında ve Kahraman Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde itfaiye ekiplerimizle birlikte çalıştık” dedi.

Gönüllü itfaiyeci olmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından gönüllü itfaiyecilik kapsamında 39’u kadın, 36’sı erkek toplam 75 kişi bu eğitimden faydalandı. Yangın esnasında ya da sel felaketinde yaptıklarınız önemli ama toplumu eğitmenizle ilgili vatandaşlara bilgilerinizi aktarmanız çok daha önemli. Kadınların her alanda çoğunlukta olması bizim en büyük temennimiz. Burada gönüllü itfaiyecilerimizin yarısından fazlası kadın. Bütün amacımız felaketler olmasın” diye konuştu.