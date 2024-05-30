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Muğla'da geleceğin itfaiyecileri uygulamalı eğitimde

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu arasında yapılan işbirliği çerçevesinde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’nda eğitim gören öğrenciler, uygulamalı eğitimlere katıldı

GÜNDEM 30.05.2024, 16:20
Muğla'da geleceğin itfaiyecileri uygulamalı eğitimde

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu arasında yapılan işbirliği çerçevesinde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’nda eğitim gören öğrenciler, uygulamalı eğitimlere katıldı.

MUĞLA (İGFA) - Uygulamalı eğitim kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe’de bulunan İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret eden öğrenciler afet ve olaylarda kullanılan araç ve teçhizatlar hakkında itfaiye personeli tarafından bilgilendirildi. Hangi vakalarda hangi araç gereçlerin kullanılması konusunda da uygulamalı eğitim alan öğrenciler mini bir tatbikat da gerçekleştirdi.

Ziyaret sonrasında Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Serkan Yaşar “Öğrencilerimize mesleğe atılmadan önce teorik olarak eğitim vermeye çalışıyoruz. Uygulama kapsamında okulumuz sınırlarında verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra itfaiye uygulama alanlarında da gerekli araç gereçlerle daha iyi bir eğitim de almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz de bu uygulamalı eğitimlere çok meraklılar. Saha ortamındaki havayı tattıklarında da daha mutlu olduklarını görüyoruz” dedi.

“İNSANLARIN KAHRAMANI OLMAK İSTİYORUM”

Öğrencilerden Pelin Kılıçer ise “Bu mesleği çocukluğumdan beri istiyordum, amacım insanlara faydalı olmak. Sadece insanlar için değil bazen hayvanlara da yardımcı oluyoruz. İnsanların kahramanı olmak istiyorum. Dışarıda bir çocuğun babasını, yaşlı bir insanın evladını kurtardıktan sonraki manevi duygu çok önemli. Bir kadın istediği her işi yapabilir. Ben de bunu göstermek için özenle eğitimime devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu mesleği seçmesindeki en önemli etkeni Gaziantep’te yaşadığı deprem olduğunu belirten Enes Tontaş, “Depremi yaşadım ve birçok eksiği de gördüm. İtfaiyeciler, madenciler çok yardım etti ama yine de birçok konuda eksiklik vardı. Ben de en azından ülkeme faydalı olmak için bu mesleği seçtim. İnsanlara yardımcı olmayı seviyorum. Bu mesleği seçecek olanlara da kolay olmadığını söylemek isterim. Polislik askerlik gibi zor bir meslek, sadece para kazanmak için yapılacak bir iş değil, içten gelerek yapılması lazım” dedi.

“AİLEMDE ÇOK İTFAİYECİ VAR”

Öğrencilerden Sudenur Hassu ise “İtfaiyecilik hayalim olan bir meslekti. Ailemde de itfaiyeci olanlar var onlar da öncü oldular. Bugün araç ve malzemeleri tanıdık. Daha sonra yangın ve kurtarma eğitimi yaptık. Eğitimimiz çok güzel geçti” ifadelerini kullandı.

Yatağan-Kavaklıdere İtfaiye Grup Amiri Halil İbrahim Pınarbaşı temel itfaiyecilik kapsamında öğrencilere eğitimlerin verildiğini, yaşanabilecek olaylara karşı hangi olayda ne tür çalışmalar yapılması gerektiğini anlatmaya çalıştıklarını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Karyağdı “Öğrencilerimizle güzel bir eğitim geçirdik. Hangi olayda ne tür müdahale yapılıyor bunları gösterdik. Daire başkanlığı olarak bugüne kadar bünyemizdeki 43 stajyerimizi mezun ettik. Birçoğu da öğretim görevlisi, itfaiyeci ve kamu kurumlarında mesleklerini icra etmeleri bize gurur veriyor. Üniversitelerimizle de bu tarz çalışmalar sürdürerek öğrencilerimizin eğitiminde katkı sağlamaya devam edeceğiz.” Dedi.

Öğrenciler itfaiye binasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezini de ziyaret etti. AKOM Şube Müdürü Sadık Taşlı ile görüşen öğrenciler, koordinasyon merkezinin işleyişi hakkında da bilgi aldılar.

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