Muğla'da GEKA arıcılık sektörüne yön veriyor

Ulusal ve uluslararası düzeyde arıcılık sektörünün tüm paydaşlarının buluştuğu Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'nin gerçekleştirilmesi yönünde 5 yıldır diğer kurumlarla iş birliği içerisinde destek veren GEKA, kongreye çalışmalarıyla damga vurdu.MUĞLA (İGFA) - Faaliyetlerini Aydın, Denizli ve Muğla’da yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı, Muğla’da arıcılık sektörünün gelişmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor. Ajans bu alanda destek verdiği projeler, sektörün gelişimine yönelik düzenlediği eğitimler ve gerçekleştirdiği iş birlikleri sayesinde Muğla’da arıcılık sektörünün gelişimine katkı sağlıyor.

Marmaris’te 15 -19 Kasım 2022 tarihlerinde 4 gün boyunca süren kongrede arıcılıkla ilgili 2 ayrı salonda bilimsel sunumlar yapılırken eğitimler ve konferanslar düzenlendi. On dört ülkeden yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı etkinlikte üreticilerin ve sektörün sorunları gündeme getirildi.

Kongrenin 4. gününde, Muğla’da GEKA desteğiyle hayata geçecek “Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi Güdümlü Projesi”kapsamında gerçekleştirilen Arı Yetiştiriciliği ve Apiterapik Ürün eğitimini alan arıcılara törenle sertifikaları verildi.

GEKA koordinasyonunda hayata geçecek güdümlü proje kapsamında, apiterapik arıcılık ürünleri işleme, paketleme ve uygulama merkezi kurulacak. Muğla’da arıcılık sektörünün tanıtım, pazarlama ve markalaşma kapasitesini geliştirecek proje şu anda inşaat aşamasında. Ancak, proje kapsamında apiterapik ürün konusunda arıcılara yönelik düzenlenen eğitimlerle bilinçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Tarım ve Orman Bakanlığı Daire Başkanı İslam Köse, Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan’ın panelist olarak yer aldığı panelde Muğla arıcılığının sorunları ve çözüm önerileri ile sektöre yön verecek projeler konuşuldu.

Muğla arıcılık sektörünün tanıtım, pazarlama ve markalaşma kapasitesinin geliştirilmesinin ve apiterapik ürün üretiminin GEKA’nın öncelikli konuları arasında olduğunu söyleyen Özgür Akdoğan, bu amaçla “Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi Güdümlü Projesi”nin çalışmalarına geçtiğimiz yıl başlandığını ve proje tamamlandığında apiterapi üretimi konusunda Muğla’nın bu alanda öncü olacağını kaydetti.