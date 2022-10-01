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Muğla'da gece kartalları hırsızlara geçit vermiyor

GÜNDEM 01.10.2022, 14:32
Muğla'da gece kartalları hırsızlara geçit vermiyor

Muğla'nın Efeler'deki bekçiler hırsızların korkulu rüyası oldu.Kadir KANAT/BÜYÜKŞEHİR MEDYA (MUĞLA İGFA)
Olay, Orta Mahalle 210 sokak üzerinde meydana geldi. Devriye haline olan gece kartalları durumundan şüphelinip durduğu transiti inceledi. İncelemeler esnasında aracın kasasında bulunan 2 çalıntı motor ele geçirildi. Araç içerisinden çıkan iki şahıs B.Ş ve A.T bölgeye çağrılan kısım ekibine teslim edildi.

MOTORLARI ÇİNE'DEN ÇALIŞMALAR

Aydın'ın Çine ilçesinden çalınan motorsikletler 3 gün sonra Gece Kartalları'nın dikkati sayesinde  Aydın'ın Efeler ilçesinde bulundu.

Efeler İlçemizin huzur ve güvenliğinde etkin rol alan Efeler İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri suç ve suçlulara göz açtırmıyor.

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