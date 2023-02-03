Muğla'da engellilerin ulaşım hakkına engel olunmasına tepki büyüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi denetimli çalışan özel toplu taşıma aracında yaşanan, engelli vatandaşa yapılan aşağılayıcı tavır ve sözlü hakarete tepkiler büyüyor!Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Aynı zamanda Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER) Yönetim Kurulu Üyesi olan Selda Saraçbaşı’nın yaşadığı üzücü olayı, düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşan ENABİRDER Genel Başkanı Tulgay Hasar; uluslararası hukukun ve kanunlarımızın engellilere karşı her türlü ayrımcılığı yasakladığına dikkat çekti.

Hasar açıklamasında, bazı özel toplu taşıma araç sahipleri ile şoförlerinin engelli bireylere yönelik rencide edici söz ve davranışlarda bulunmalarının kanunlara aykırı olarak kurallaştırılmış bir uygulama olduğuna dikkati çekti.

"Kalp ve Damar rahatsızlığı engeli olan engelli arkadaşımız Selda Saraçbaşı, 23 Ocak Pazartesi günü saat 17 civarında, Marmaris ilçe merkezinden Hisarönü mahallesi istikametinde giden özel toplu taşıma aracı ile herkes gibi ulaşım ihtiyacını karşıladığı, engelli ulaşım kartını ulaşım aracı içindeki cihaza okuttuğu esnada şoför tarafından “yine kart mı okutuyorsun, yine siz misiniz” gibi incitici, ötekileştirici ve rencide edici ifadeler ile sözlü bir saldırıya maruz kalmıştır" diyen Hasar, "Şahsım engelli bir STK başkanı olarak Marmaris Şoförler Odası Başkanı Sayın Bülent Kalaycı’ya tüm detayları ile birlikte yaptık . Sağ olsun Oda Başkanımız duyarlılık göstererek konu ile ilgilendi. Son zamanlarda engelli bireylere yönelik şiddet ve hakaret olaylarının artması, kanunlara rağmen engellileri toplumdan dışlamak maksadıyla yapılan uygulamaların hayata geçirilmesi, tarafımızca kabul edilebilir şeyler değildir. Zira engelli bireyler; hiçbir engelsiz bireyin alay edebilecekleri, hor görecekleri, itip kakabilecekleri insanlar değildir. Engelli bireyler ile engelsiz bireyler arasında hiçbir fark yoktur. Gerçek engelli bedeninde engelli olanlar değil, yürekleri engelli olanlardır" diye konuştu.

Engelli bireylerin toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanmadığını ifade eden Tulgay Hasar, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı yasal düzenleme çerçevesinde 2022 Aralık ayında; Muğla'da bin 319 şehir içi Toplu Taşıma Hizmeti veren her bir özel aracı için her ay bin 500 TL ve toplamda 1 milyon 978 bin 500 lira Bakanlık tarafından rutin halde ödemeler yapılmaktadır. Yapılan bu ayrımcılık Anayasa’nın 10’uncu ve diğer eşitlik ilkesi maddelerine, tarafı olduğumuz BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ne, İnsan Hakları Beyannamesi'ne, 5378 sayılı Engelliler Kanunu’na, Türk Ceza Kanunu’nun 122’nci maddesine göre suçtur" dedi.

https://youtu.be/IZxjzgnw8ps