Muğla'da 'dönüşüm'den yaklaşık 8 milyon liralık tasarruf

Muğla Büyükşehir Belediyesi,bünyesinde kurduğu mobil konkasör şantiyesiyle yaklaşık 259bin ton inşaat atığının geri dönüşümünü sağlayarak 7 Milyon 932 Bin TL tasarruf sağladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi çevreci yatırımlarına, geri dönüşüm projelerine ve tasarruf ettiren uygulamalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda kurduğu mobil konkasör şantiyesinde 2018 yılından bu yana yaklaşık 259 bin ton hafriyat toprağı ve inşaat atığını bertaraf ederken bu atıklardan 161 bin 923 bin metreküp malzeme üretti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesine kazandırdığı 2 konkasör ile birlikte il genelinde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan hafriyat malzemelerini, dolgu ve asfalt malzemesi haline getidi. Ekipler geri dönüşüm sayesinde ürettiği asfalt malzemelerinin bu güne kadar 7 milyon 932 bin 522 TL tasarruf sağladığı, üretilen malzemeler ile 81 kilometre yol çalışması yapıldığını açıkladı.