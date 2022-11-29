Muğla'da çimento fabrikasına açılan temyizden olumlu karar

Muğla Menteşe İlçesi Bayır Mahallesinde kurulması planlanan çimento fabrikasının ÇED raporu için açılan temyiz davasından olumlu karar çıktı. Muğla Büyükşehir'in müdahil olduğu davada fabrikaya ilişkin 'ÇED Olumlu' kararının iptali için açılan davanın esası hakkında inceleme yapılmasının önü açıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Bayır Mahallesinde kurulması planlanan Çimento Fabrikası ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Buna göre, Muğla 2. İdare Mahkemesine çimento fabrikası ile ilgili ÇED olumlu raporunun iptali için davaaçılmış ancak mahkeme bu davayı zaman aşımı gerekçesiyle reddetmişti. Ancak Danıştay tarafından ÇED sürecinin doğru işletilmediği ve halka gerekli bilgilendirmelerin yapılmadığı gerekçesiyle Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin kararının iptali için açılan davanın esası hakkında inceleme yapılmasının önü açılmış oldu.

Davaya müdahil olan Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan temyiz dilekçesinde, “ÇED süreciyle ilgili projeden etkilenecek veya etkilenmesi muhtemel halkın yaşadığı yer/yerlerde, ilgili belediyeler ve muhtarlıklarca sesli ve yazılı duyurunun yapılması gerekmektedir. Dava açma süresinin hesaplanmasında yalnızca Valilik ve Kaymakamlıkça yapılan askı yoluyla ilan dikkate alınmıştır. Bu husus hak arama hürriyetinin engellenmesi niteliğindedir” ifadelerine yer verildi.