Muğla'da Büyükşehir Ramazan Bayramı’na hazır

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi il genelinde vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarını ve denetimlerini sürdürüyor.

MUĞLA (İGFA) - Ramazan Bayramı öncesi il genelinde tüm birimleri ile hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi vatandaşların Ramazan Bayramında huzurlu bir bayramı geçirmesi için ulaşımdan sağlığa, mezarlıklardan, zabıta denetimlerine çalışmalarını sürdürüyor.

BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUTTAŞ toplu taşıma araçları (siyah plaka) Ramazan Bayramı süresince 10 Nisan 2024 Çarşamba Saat 00:00’dan (Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece) başlayarak, 12 Nisan Cuma günü 24:00’a kadar toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz sunacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları sefer saatleri ile ilgili detaylı bilgilere "www.mugla.bel.tr" linkinden ulaşılabilecek.

SAĞLIK EKİPLERİ BAYRAMDA DA VATANDAŞIN YANINDA

Muğla Büyükşehir Belediyesi yatağa bağımlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde saç ve sakal tıraşlarını yapıyor. Evde bakım, hasta ve engelli nakil hizmeti ile vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı öncesi de bu hizmetlerini sürdürüyor. Ramazan Bayramı süresince Büyükşehir evde bakım ve hasta nakil ambulansı ile vatandaşın hizmetinde olmaya devam edecek. Bayram tatili süresince vatandaşların talep etmeleri halinde her türlü pansuman, enjeksiyon, ilaçların temini gibi birçok sağlık ihtiyacı Büyükşehir Belediyesi sağlıkçıları tarafından karşılanacak. Ayrıca hasta nakil ambulansı ile hastaneye gitmesi gereken acil hastalar evlerinden alınıp muayenesi yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılacak.

Herhangi bir aksaklık ve vatandaşların taleplerini hızlıca yerine getirmekte köprü görevi gören çağrı merkezi ekipleri de bayram tatilinde 24 saat boyunca hizmet vermeye devam edecek.

MEZARLIKLAR BAYRAMA HAZIR

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi 13 ilçede mezarlık temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar 1400 mezarlık alanında temizlik ve bakım çalışması yapıldı.13 ilçesi 574 mahallesinde kullanılan 1434 mezarlık alanına sahip Muğla Büyükşehir Belediyesi bu mezarlıklarda Ramazan Bayramı öncesi temizlik, yabani ot ilaçlaması, bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Bugüne kadar 1400 mezarlık alanında bakım, temizlik, yabani ot ilaçlama çalışmalarını 81 personel, 25 araçla tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların Ramazan Bayramı’nda daha huzurlu ve düzenli bir ortamda ziyaretlerini yapmasını amaçlıyor.

MUSKİ 24 SAAT VATANDAŞIN HİZMETİNDE

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de Bayram tatilinde meydana gelebilecek hat arızaları ve su kesintilerinin önüne geçebilmek için tüm ilçelerde oluşturduğu nöbetçi ekipler ile 24 saat boyunca teyakkuzda olacak. Bunun yanı sıra vatandaşların bayramda su sorunu yaşamamaları için gerekli depo ve hat bakımları yapıldı.

ZABITA VE İTFAİYE EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA

Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştıran Büyükşehir Belediyesi ekmek, pide fırınları ile pastanelerin imalat ve satış yerlerinde denetimler gerçekleştiriyor. Büyükşehir Zabıta ekipleri işyerleri ve çalışan personelin temizlik hijyen kurallarına uyup uymadığı, ürünlerin üretim yerleri ve kullanılan ekipmanların uygunluğu, üretimde kullanılan emtiaların son kullanma tarihleri ile unlu mamullerin gramajlarını kontrol ediyor. Ramazan Bayramı süresince Zabıta ve İtfaiye ekipleri vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için görev başında olacak.